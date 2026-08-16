Xolos de Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana reciben a Cruz Azul en el marco de la Jornada 4 del Apertura 2026, luego del parón por la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul se presenta a este compromiso con 6 puntos en la tabla general, buscando sacudirse el tropiezo de su último duelo de liga local, donde cayó 3-1 ante Atlante en la cancha del Estadio Banorte.

Te puede interesar: Pumas vs Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 16 de agosto, juego de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Por su parte, el conjunto fronterizo no conoce la derrota en lo que va del certamen. Con un balance de dos victorias y un empate, los dirigidos por Sebastián Abreu suman 7 unidades en el Apertura 2026, manteniendo un paso firme en la Liga MX tras dejar atrás su participación en el torneo binacional, donde no lograron cosechar triunfos.

El panorama luce complejo para la Máquina Celeste de Joel Huiqui, que arriba a la frontera con ausencias de peso en su esquema titular. La principal preocupación radica en la zaga central, donde no podrá contar con dos de sus pilares defensivos: Willer Ditta y Gonzalo Piovi, ambos descartados por molestias físicas sufridas en su último partido frente al Chicago Fire.

Ante este escenario, el estratega cementero estará obligado a mover sus piezas y echar mano de los elementos de su banca para cubrir esas bajas clave.

Te puede interesar: Los partidos que se juegan HOY domingo 16 de agosto de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Posibles alineaciones del Xolos vs Cruz Azul

Tras las duras bajas sufridas en el muro defensivo, el nuevo fichaje que Cruz Azul trajo para el Apertura 2026, Alan Montes, haría su esperado debut con el actual campeón del futbol mexicano, saltando al terreno de juego para conformar una dupla inédita junto a Jesús "Chiquete" Orozco en la defensa central.

Alineación Cruz Azul: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Alan Montes, Jesús "Chiquete" Orozco, Omar Campos, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero y Christian Ebere.

Alineación Xolos: José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz, Ivan Olmeda, Ramiro Arciga, Gilberto Mora, Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu.

Te puede interesar: Los partidos que se juegan HOY domingo 16 de agosto de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Pronóstico del partido Xolos vs Cruz Azul

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en deportes, el pronóstico del partido es un disputado empate 2-2. Aunque Cruz Azul cuenta con un gran poderío ofensivo, sufrirá la dificultad física de la cancha sintética del Estadio Caliente y el peso de sus bajas.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo revela a qué se dedicará luego de anunciar su retiro y no tiene que ver con futbol