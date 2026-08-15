Club América se adelanta a Cruz Azul por el fichaje de Vinícius y envía la primera oferta

Club América y Cruz Azul lideran una de las grandes peleas en la Liga BBVA MX dentro del mercado de fichajes. Los dos equipos capitalinos buscan el fichaje de Carlos Vinícius, delantero del Gremio que ha llamado la atención del balompié nacional en estas últimas horas. Por lo que las Águilas han decidido tomar ventaja al lanzar la primera oferta por el jugador brasileño.

La directiva azulcrema busca un delantero de calidad para cerrar su gestión para afrontar el Apertura 2026. Por lo que reportes desde Brasil indican que la oferta que lanzaron desde Coapa por Carlos Vinícius consta de 6 millones de dólares. A lo que ya se revelaron las primeras reacciones desde el entorno del jugador.

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La respuesta de Carlos Vinícius a la primera oferta del Club América

Siguiendo con los informes desde Sudamérica, la postura de Carlos Vinícius es la de continuar con el Gremio. Sin embargo, el equipo brasileño no descarta una posible venta del delantero en caso de cumplir con sus expectativas económicas.

Ante dicho desafío, el Club América deberá analizar si es positivo lanzar una mejor oferta por el futbolista. Ya que Cruz Azul estaría a la expectativa en fichar o no a Carlos Vinícius tras la reacción que hubo de su entorno por la primera oferta de un equipo de la Liga BBVA MX.

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Quién es Carlos Vínicius: goles y trayectoria

Carlos Vinínicus es un delantero formado por las básicas del Santos de Brasil y Palmeiras para contar con sus primeros minutos en el A. Caldense y Anápolis. Por lo que su primer gran salto fue cuando fichó por Real S. C de Portugal, lo cual le valió ganarse un contrato con el Napoli de Italia.

Tras un paso en equipos como PSV Eindhoven, Mónaco, Tottenham y Fulham regresó a Brasil para sumar los mejores números de su carrera con el Gremio. Ya que cuenta actualmente con 30 goles y 3 asistencias en 53 partidos. contando con una trayectoria en donde registra un total de 117 goles.