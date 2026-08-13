América vs Austin FC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Desde la cancha del Q2 Stadium, hoy jueves 13 de agosto, América buscará asegurar su pase a la ronda de cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Enfrente tiene a Austin FC, equipo que de igual manera busca clasificarse a la siguiente ronda.

Las Águilas llegan a este compromiso presumiendo un paso perfecto en el certamen. El conjunto azulcrema acumula seis unidades tras sus contundentes victorias por 3-1, primero ante el San Diego FC y posteriormente frente al Portland Timbers. Hasta el momento, el equipo ha desplegado un poderío ofensivo importante con seis anotaciones a favor, impulsado por el gran momento que atraviesan piezas clave al frente como Brian Rodríguez e Isaías Violante.

Por su parte, el cuadro texano se presenta en su territorio con credenciales que imponen respeto. Austin FC también suma seis puntos en el torneo, pero con el mérito adicional de ser una auténtica muralla defensiva, pues no han recibido un solo gol en contra tras despachar 2-0 a los Xolos de Tijuana y golear 3-0 al Club Puebla. La escuadra de la MLS llega con un Myrto Uzuni encendido, quien viene de firmar un hat-trick en su última exhibición.

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Austin FC

Alineación América: POR CONFIRMAR

Alineación Austin FC: POR CONFIRMAR

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