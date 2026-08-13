El TRÁGICO resultado que dejaría ELIMINADO a Cruz Azul de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul y Chicago Fire se medirán en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 sobre el césped del SeatGeek Stadium en partido de vida o muerte. Aunque ambas escuadras llegan a este duelo rumbo a los cuartos de final con paso perfecto, ninguna tiene asegurado su boleto en el torneo binacional entre la Liga MX y la MLS.

El panorama es de pronóstico reservado, y un marcador en contra podría terminar con las aspiraciones de los dirigidos por Joel Huiqui, dándole vida a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda.

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La combinación que elimina a La Máquina de la Leagues Cup 2026

Para que el equipo cementero se despida del torneo, se debe cumplir un escenario muy específico relacionado con la diferencia de goles. Monterrey está a la espera de un tropiezo para robar el boleto a la fase eliminatoria:



Derrota por dos goles: Si Cruz Azul cae por una diferencia de dos tantos frente al Chicago Fire, Monterrey tomará su lugar en la siguiente ronda. (Nota: Rayados también clasificaría en caso de que el Club América pierda su respectivo partido por una diferencia de cuatro goles).

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Five games. The final spots are on the line 👀🔥



Hoy se definen los últimos clasificados a la siguiente fase de #LeaguesCup2026⚽️



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La ruta directa a la clasificación para Cruz Azul y Chicago Fire

Existe un camino donde tanto los celestes como el cuadro de la MLS aseguran su boleto sin depender de otros frentes: el empate.

Si el partido termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos avanzarán automáticamente a la siguiente fase. Cabe recordar que, por reglamento del torneo, todo empate obliga a una tanda de penales para definir un punto extra, pero el resultado de esta serie ya no afectaría la clasificación de ninguno de los dos clubes.

La Máquina asegura su lugar en la siguiente ronda si gana o empata en Chicago, donde las probabilidades están a su favor, donde la proyección en los pronósticos del partido indica un resultado de Cruz Azul 2-1 Chicago Fire.

El conjunto celeste registra un 45% de probabilidad de victoria en este encuentro. Las estadísticas muestran una probabilidad del 59% de que ambos equipos anoten, con una clara tendencia a superar la línea de 2.5 goles en el marcador final.

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