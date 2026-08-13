Fecha y Horario para ver el América vs Austin FC, partido de la Leagues Cup 2026

El Club América disputa este jueves 13 de agosto su último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 ante el Austin FC buscando asegurar el primer lugar de la Liga BBVA MX y mantener su invicto y paso perfecto de cara a los Cuartos de Final de la competencia.

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América vs Austin FC: Fecha y horario del partido de la Leagues Cup 2026

Último partido de las Águilas en la Leagues Cup 2026 cuando se enfrenten este jueves 13 de agosto al Austin FC en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Q2 Stadium.

El cuadro americanista busca terminar la primera fase de la Leagues Cup 2026 con paso perfecto, pero enfrente tendrá a un equipo que quiere lo mismo gracias a su dos triunfos ante Tijuana y Puebla.

A pesar de sus dos victorias, el equipo de la MLS no tiene asegurado su boleto para los Cuartos de Final, como sí lo tiene el América, y una derrota podría rezagarlos en la clasificación a manos del Chicago Fire.

Las Águilas derrotaron al San Diego FC en su primer partido por 3-1 y repitieron la dosis en el segundo duelo ante el Portland Timbers, lo que le permite ubicarse entre los tres mejores equipos de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 y solo por debajo del León y Toluca.

América vs Austin FC

Fecha: jueves 13 de agosto

Hora: 18:30, tiempo del centro de México

Estadio: Q2 Stadium

Jornada 3 Leagues Cup 2026

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