América vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido de la Leagues Cup 2026

Duelo que ningún equipo quiere jugar desde la cancha del Shell Stadium en Houston, Texas. Partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 entre las Águilas del América y el Club León. El cuadro azulcrema cayó desde los 11 pasos en la semfinal frente a los Rayados de Monterrey, mientras que, La Fiera no pudo ante los Diablos Rojos del Toluca en la antesala de la final. Partido para mejorar sensaciones de cara al regreso de la Liga MX.

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