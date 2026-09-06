CONFIRMADO: El histórico número que llevará Carlos Álvarez en el América

A través de un emotivo video publicado en las redes sociales oficiales del Club América, se reveló el número que utilizará el mediocampista español Carlos Álvarez para este Torneo Apertura 2026. El habilidoso refuerzo procedente del Levante asume una responsabilidad monumental al heredar el místico número 8, un dígito reservado exclusivamente para los magos del balón.

Tu historia comienza aquí, Carlos 💙💛



¡Momento de hacer brillar este histórico número! 8️⃣ pic.twitter.com/vbpo5WXAn7 — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

El gesto de Álvaro Fidalgo con Carlos Álvarez

La revelación no llegó de manera convencional, sino a través de un intercambio repleto de simbolismo. En la pieza audiovisual compartida por el club azulcrema, su compatriota Álvaro Fidalgo entabló una charla directa con Álvarez para cederle el dorsal que defendió con maestría en los últimos años hasta convertirse en ídolo.

Durante la plática, el 'Maguito' no dudó en explicarle a Carlos Álvarez lo que implica portar esa camiseta y le transmitió los mejores deseos para esta nueva etapa:

“Yo lo tenía prestado, pero hablé con su dueño, con Carlos Reinoso, y me dijo que ahora es tuyo también. te deseo mucho éxito y ahora tendrás que escribir tu propia historia con ese número”

Lo que el nuevo fichaje de las Águilas le contestó:”Lo voy a llevar con orgullo, con sacrificio y sobre todo con mucha responsabilidad”

Un número con historia. Un nuevo 8 listo para escribir la suya. 8️⃣



Carlos, ahora es tu turno. 🦅 pic.twitter.com/5NXENVLLAB — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

La mística ‘8' de Carlos Reinoso

Asumir este dorsal en el cuadro de las Águilas exige una entrega total. La estela del número '8' en Coapa está inmortalizada por la máxima figura extranjera en la historia de la institución, Carlos Reinoso, el 'Gran Maestro' que transformó ese dígito en un emblema de jerarquía y elegancia.

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Tras el legado imborrable de Reinoso y el brillante paso reciente de Fidalgo, la estafeta queda ahora en los pies de Carlos Álvarez. El talentoso volante ibérico de 23 años llega con la misión de adueñarse de la creación de juego y demostrar que tiene la categoría necesaria para cargar con el peso de uno de los dorsales más sagrados del futbol mexicano.

¡La exigencia es máxima y los reflectores ya están sobre el nuevo '8' de Coapa!

