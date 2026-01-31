América vs Necaxa: Alineaciones del partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

El compromiso ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 4, adquiere un significado especial para el América, que vuelve a jugar ante su afición con la necesidad de enderezar el camino tras un inicio complicado en el Clausura 2026. Para el conjunto dirigido por André Jardine, este encuentro representa una oportunidad para cortar la racha negativa y comenzar a escalar posiciones en la tabla general.

Luego de tres jornadas, las Águilas registran dos empates y una derrota, aún sin anotar gol, tras caer ante San Luis y empatar frente a Pachuca y Xolos. Estos resultados mantienen al América en la posición 15 de la clasificación general de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: OFICIAL: Excampeón con America es nuevo refuerzo del Barcelona

Las altas y bajas del América para este partido

De cara a este partido, las Águilas contarán con el regreso de tres elementos relevantes que no habían estado disponibles en las jornadas previas. Erik Sánchez, Alejandro Zendejas y Henry Martín están listos para sumar sus primeros minutos del torneo luego de superar distintas molestias musculares. Lo negativo es la ausencia de Israel Reyes, quien sufrió una lesión durante el partido amistoso de la Selección Mexicana frente a Bolivia.

Necaxa en reestructuración en el Clausura 2026

Necaxa tampoco atraviesa su mejor momento, el equipo dirigido por el uruguayo Martín Varini inició el torneo con una victoria como visitante ante Santos, pero posteriormente encadenó derrotas frente a Monterrey y Atlas. El estratega, anunciado en diciembre de 2025 tras su paso por Bravos de Juárez, trabaja en la consolidación de una plantilla joven, tarea que se ha visto condicionada por la salida de Agustín Palavecino, una de las piezas clave en el mediocampo. Con esos resultados, los Rayos se ubican en la posición 14 de la tabla.

El encuentro entre América y Necaxa fue reprogramado debido a un concierto en la Plaza de Toros, recinto ubicado a pocos metros del Estadio Ciudad de los Deportes. El partido se disputará en dicho inmueble a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. La directiva azulcrema eligió este horario con el objetivo de disminuir la carga vehicular en la zona, facilitar la movilidad de los aficionados y evitar contratiempos con la alcaldía correspondiente.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La ESTRELLA campeona del mundo con Francia que podría llegar a la Liga BBVA MX

Los 11 de América

Los 11 de Necaxa