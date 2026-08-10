América vs Portland Timbers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 9 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Segundo partido de América y Portland Timbers en la Leagues Cup buscando la victoria para avanzar a la siguiente ronda
El Club América y el Portland Timbers cierran la actividad dominical de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrenten este domingo 9 de agosto en la cancha del Jeld Wen Field de Oregon buscando una segunda victoria que les permita asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.
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