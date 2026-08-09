Jugador que pertenece a la Liga BBVA MX provoca una batalla campal con su festejo en Argentina

Jordy Caicedo no tuvo un paso muy recordado por la Liga BBVA MX. Apenas tuvo rodaje en Tigres y nunca pudo asentarse en Atlas. Hoy se encuentra cedido en Huracán, sitio donde logró acomodarse como titular y donde ya empezó a generar estragos. El delantero ecuatoriano marcó dos goles en el triunfo de su equipo sobre San Lorenzo en el clásico y uno de sus festejos eliminó la compostura de sus rivales.

El exTigres fue el encargado de abrir el partido durante el cierre del primer tiempo, pero estiró la ventaja aún más en el minuto 12 del complemento. Huracán salió rápido de contraataque y el futbolista Juan Bizanz detectó la corrida de Caicedo hacia el área: el ecuatoriano quedó mano a mano con el portero y definió cruzado con gran categoría. Fue el 2-0 que desvirtuó completamente el partido.

El festejo de Jordy Caicedo que causó estragos en Argentina

Tras marcar el segundo gol de la tarde, Caicedo saltó la valla publicitaria más cercana y, mirando fijamente a los aficionados de San Lorenzo, se llevó las manos a las orejas para hacer el mítico festejo del “Topo Gigio”. Este gesto, lógicamente, no cayó para nada bien y los futbolistas del combinado local salieron rápidamente en busca del delantero para recriminar su accionar.

Jordy Caicedo y su festejo en Argentina|Crédito: @CAHuracan / X

Jugadores de San Lorenzo como Emiliano Amor, Nicolás Tripicchio y Orlando Gill se metieron en el pleito y comenzaron a los empujones y forcejeos contra los futbolistas de Huracán. La escena fue un caos total: mientras algunos intentaban separar, otros no podían contener la bronca y, por ejemplo, el arquero Gill le metió un tremendo cabezazo a Lucas Blondel, acción que derivaría en una futura tarjeta roja.

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Jordy Caicedo pidió disculpas por su gesto

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista que aún pertenece a Atlas pasó por zona mixta y aprovechó para pedir disculpas tanto a los aficionados como a los jugadores de San Lorenzo.

"Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán", expresó Caicedo.

Ante esta situación, el entrenador Diego Martínez decidió sacar a Jordy del terreno de juego para que el clásico no siga subiendo la temperatura: "Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto, no me sentó bien. Sabía que tenía amarilla y me iban a buscar, por eso decidimos salir. Espero que el pueblo quemero disfrute esta victoria", sentenció.