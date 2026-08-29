América vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 29 de agosto, partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX, marcador online

Se abre el telón al sur de la capital mexicana, específicamente en el Estadio Banorte. Las Águilas del América recibirán a una Franja del Puebla encarrilada en el presente Torneo Apertura 2026. Guillermo Almada tendrá que manejar a su plantilla debido al compromiso que tendrá en la Leagues Cup la próxima semana, por lo que, podríamos ver a un cuadro alternativo y el conjunto poblano querrá aprovecharse de la situación.

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