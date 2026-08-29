Mateo Chávez marca un GOLAZO y sella una actuación dorada en la victoria del AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez selló una actuación dorada este sábado 29 de agosto en el partido del AZ Alkmaar en contra del Go Ahead Eagles por la Jornada 4 de la Eredivisie en donde el mexicano marcó un golazo y contribuyó con una asistencia en la victoria de su equipo por 5-2.

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Mateo Chávez marca golazo con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez fue titular y disputó 83 minutos del partido en donde el AZ Alkmaar se quedó con la victoria por 5-2 ante el GA Eagles y donde contribuyó con una asistencia para el tercer gol del encuentro que convirtió Lewis Schouten.

El mexicano recibió en la banda, mandó un centro al área y Schouten empujó en primer palo para poner el 3-1 momentáneo que encaminó la goleada de su equipo.

Minutos después, al 67', apareció de nueva cuenta el mexicano sumado al ataque al robar la pelota en los linderos del área, cruzar la línea y pegarle con potencia para mandar el esférico, primero al travesaño y después para adentro en un golazo de campana que dejó sin posibilidades al guardameta.

Esta victoria confirma el buen momento con el que el AZ Alkmaar ha arrancado la temporada 2026-27 de la Eredivisie sumando cuatro victorias consecutivas que le permiten colocarse como líder en solitario de la Liga de los Países Bajos, con cinco puntos de ventaja momentánea sobre sus más cercanos competidores.

Por su parte, Chávez García ha arrancado la campaña como parte fundamental de su equipo al contribuir con tres asistencias y el gol de este día en lo que va de la campaña.

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