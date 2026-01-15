América vs Atlético de San Luis: Alineaciones de la Jornada 2 del Clausura 2026

América y el Atlético de San Luis se miden en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. El cuadro de Coapa se presenta ante su gente, esto luego de haber empatado sin anotaciones en su visita a los Xolos de Tijuana en la Fecha 1 del campeonato.

Dirigidos por André Jardine, el conjunto azulcrema ya va a poder contar con su entrenador en el banquillo, pues el estratega no estuvo presente en el área técnica del Estadio Caliente debido a que se encontraba sancionado por una tarjeta roja recibida durante la Liguilla del Apertura 2025.

Del otro lado, el cuadro Potosino llega al compromiso tras haber perdido en su debut contra Tigres. Para el juego de esta tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, diversos reportes señalan que el Club América no cuenta con plantel completo, pues Alejandro Zendejas y Erick Sánchez, quienes se suman a Henry Martín, delantero que sigue recuperándose de una lesión.

Durante la Jornada 1 del Clausura 2026, diversos refuerzos del América vieron actividad con su nuevo equipo. Rodrigo Dourado fue titular, el mediocampista se va a enfrentar a su club anterior. Jugando para el Atlético de San Luis, el mediocampista tuvo un registro de 127 partidos jugados con marca de seis goles y cuatro asistencias.

Alineaciones América vs Atlético de San Luis

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, Rodrigo Aguirre, Patricio Salas y Allan Saint-Maximin.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Robson Alves De Barros, Juan Sanabria, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Sebastien Salles-lamonge, Miguel García, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet y Joao Geraldino.

