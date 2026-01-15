América cae ante Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026

Te puede interesar: Gallos de Querétaro vs Xolos de Tijuana: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY miércoles 14 de enero, partido de la Jornada 2 del Clausura 2026, marcador por internet y online

América recibe al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa ya va a poder contar con su entrenador en el banquillo, pues durante la Fecha 1 en el empate contra los Xolos de Tijuana, el estratega no pudo estar en el área técnica debido a una sanción pendiente por una tarjeta roja durante la Liguilla del Apertura 2025.

Del otro lado, el cuadro Potosino encara el juego ante el equipo de Coapa tras haber debutado con derrota en casa frente a Tigres. El partido de América vs Atlético de San Luis se va a disputar en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

