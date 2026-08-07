El BRUTAL XI que Almada planea con América tras la llegada de refuerzos

El Club América finalmente ha despertado y, desde el inicio del mes, se ha convertido en uno de los equipos más movidos en este mercado de fichajes, lo cual ha generado cierto alivio en un Guillermo Almada que, finalmente, ha comenzado a sonreír desde su llegada a Coapa.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, después de un periodo en donde el club no hizo ninguna contratación, finalmente el América ha confirmado la llegada de dos elementos, así como uno más que estaría muy cerca de cerrarse, hecho que ayudaría a que su técnico tenga un XI de miedo para el Apertura 2026.

¿Qué refuerzos han llegado al América para el Apertura 2026?

Óscar Perea y Edwin Cerrillo son oficialmente refuerzos del América para este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El primero es un colombiano que se desempeña como extremo, mientras que el segundo juega en el centro del campo, sobre todo, en un formato defensivo.

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El siguiente elemento que estaría muy cerca de llegar al Club América es Jáminton Campaz, quien forma parte de la primera división de Argentina con el Rosario Central y que, además, estuvo presente en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Colombia.

¿Cómo sería el XI del América con estos elementos?

Si los tres jugadores se confirman, y tomamos en cuenta a la plantilla actual sin lesiones, entonces el América de Guillermo Almada podría armar un XI realmente competitivo con Luis Malagón en el arco y con una línea de 4 al fondo con Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja y Kevin Álvarez.

Los refuerzos se notarían a partir del mediocampo, mismo en donde aparecerían Edwin Cerrillo junto a Erick Sánchez, mientras que por las bandas estarían Óscar Perea y Alejandro Zendejas. Finalmente, los ejes de ataque serían Jáminton Campaz y Henry Martín.