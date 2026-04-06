Futbolista del América pide “prioridad” sobre Kevin Álvarez

Ante la baja de juego de Kevin Álvarez, la lateral por derecha del Club América ha sido tomada, en los partidos más recientes, por Aarón Mejía, futbolista que llegó para el Clausura 2026 procedente de los Xolos de Tijuana.

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A pesar de que su arribo fue a préstamo por un año, el zaguero aprovechó su primera conferencia de prensa para manifestar la alegría que le provoca portar la camiseta del equipo más laureado del futbol mexicano y recibir la confianza del director técnico del club, André Jardine, quien no lo puso a jugar las primeras jornadas del campeonato pero le ha dado la confianza en los juegos más recientes.

"He disfrutado mucho estar acá, estoy disfrutando la actividad, uno como jugador quiere jugar todos los partidos y, a pesar de que mi compañero Kevin es buena competencia, es muy buen compañero y tenemos buena comunicación, claro que quisiera tener prioridad yo y jugar, la verdad", explicó.

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Competencia sana en el América

Cuestionado en torno a los que están por volver, el defensor también abordó la situación de Dagoberto Espinoza, el otro jugador con el que comparte posición y con quien contenderá por la titularidad cuando finalice su recuperación.

“Con Dago, he coincidido poco, porque lleva entrenamiento diferente y apenas se integró, Henry tiene su problema de varias semanas atrás tratando de regresar e incorporándose en el equipo, también quiere apoyar y aportar su granito de arena”, dijo.

América debe mejorar para clasificar

Hasta el momento, el América marcha en la octava posición del torneo, con 17 puntos y su rendimiento, inestable en varios tramos, ha desatado críticas hacia los elementos que llegaron para reforzar al equipo este semestre.

"Más que quedar a deber (los refuerzos), somos un equipo, todos somos fundamentales, es trabaja en equipo, tenemos esa responsabilidad de dar ese salto de calidad y reflejar el por qué realmente estamos aquí", expresó.

Y sobre el mercado contraste entre los dos clubes más ganadores de este país, sentenció: “Para mí, representa mucho jugar acá en el club más grande de México, es un sueño estar acá, Chivas es uno de los equipos más grandes de México, pero no tiene comparación el hecho de jugar en este club”.

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