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Tabla anual de la Liga BBVA MX: así va tras el empate de Chivas de último minuto

La tabla anual se aprieta tras una jornada clave. Toluca sigue arriba, pero Cruz Azul y Chivas no se despegan y esto se va a poner interesante en las últimas fechas de la Liga MX.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Pumas UNAM
Armando Gonzalez celebrates his gal 2-2 of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Hay tablas que no se ven cada semana, pero que reflejan la realidad de los clubes del futbol mexicano. La tabla anual de la Liga MX volvió a moverse en una jornada que apretó aún más la pelea. Y lo más interesante: nadie aprovechó del todo.

Cruz Azul tenía la oportunidad de tomar el liderat, pero dejó escapar puntos ante Pachuca. Toluca, que ya estaba arriba, también tropezó. Y Chivas, que parecía quedarse atrás, rescató un empate en el último minuto que hoy vale más de lo que parece.

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Sigue la lucha en la parte alta de la tabla

Después de lo que pasó este fin de semana, la parte alta quedó prácticamente igual, pero más tensa.

Toluca se mantiene como líder con 63 puntos. No sumó, pero tampoco perdió la cima.

Cruz Azul se quedó con 62, apenas uno por debajo. Tenía en sus manos el liderato, pero la derrota lo frenó en seco.

Y Chivas, con ese empate agónico, llegó a 60. Es decir, entre los primeros tres equipos, sólo hay tres puntos de diferencia, y cuatro jornadas por jugarse.

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¿Por qué es importante la tabla anual de la Liga BBVA MX?

La tabla anual de la Liga MX no es solo una cuestión de orgullo. Quedar en primer lugar de esta clasificación tiene un premio, pues el equipo que termine arriba se lleva un ingreso económico importante y, además, asegura su lugar en la próxima Concacaf Champions Cup. También obtiene ventaja en la Leagues Cup.

En otras palabras: dinero, exposición y camino más corto en torneos internacionales.

Así va la tabla anual tras la Jornada 13

PosClubJJDifPts
1Toluca303663
2Cruz Azul302262
3Guadalajara302160
4Tigres302253
5América301752
6Pachuca30647
7Pumas30845
8Monterrey30645
9Tijuana30539
10FC Juárez29-338
11Atlas30-1535
12Necaxa30-933
13Querétaro29-1731
14Atlético de San Luis30-630
15Santos Laguna30-2229
16León30-2629
17Mazatlán30-1925
18Puebla30-2625

Todo se define en cuatro jornadas, y con una diferencia tan corta, cualquier resultado puede cambiar el orden.

Hoy, Toluca sigue arriba. Pero no tiene margen de error ante los momentos que viven Cruz Azul y Chivas.

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