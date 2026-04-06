Tabla anual de la Liga BBVA MX: así va tras el empate de Chivas de último minuto

Hay tablas que no se ven cada semana, pero que reflejan la realidad de los clubes del futbol mexicano. La tabla anual de la Liga MX volvió a moverse en una jornada que apretó aún más la pelea. Y lo más interesante: nadie aprovechó del todo.

Cruz Azul tenía la oportunidad de tomar el liderat, pero dejó escapar puntos ante Pachuca. Toluca, que ya estaba arriba, también tropezó. Y Chivas, que parecía quedarse atrás, rescató un empate en el último minuto que hoy vale más de lo que parece.

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Sigue la lucha en la parte alta de la tabla

Después de lo que pasó este fin de semana, la parte alta quedó prácticamente igual, pero más tensa.

Toluca se mantiene como líder con 63 puntos. No sumó, pero tampoco perdió la cima.

Cruz Azul se quedó con 62, apenas uno por debajo. Tenía en sus manos el liderato, pero la derrota lo frenó en seco.

Y Chivas, con ese empate agónico, llegó a 60. Es decir, entre los primeros tres equipos, sólo hay tres puntos de diferencia, y cuatro jornadas por jugarse.

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¿Por qué es importante la tabla anual de la Liga BBVA MX?

La tabla anual de la Liga MX no es solo una cuestión de orgullo. Quedar en primer lugar de esta clasificación tiene un premio, pues el equipo que termine arriba se lleva un ingreso económico importante y, además, asegura su lugar en la próxima Concacaf Champions Cup. También obtiene ventaja en la Leagues Cup.

En otras palabras: dinero, exposición y camino más corto en torneos internacionales.

Así va la tabla anual tras la Jornada 13

Pos Club JJ Dif Pts 1 Toluca 30 36 63 2 Cruz Azul 30 22 62 3 Guadalajara 30 21 60 4 Tigres 30 22 53 5 América 30 17 52 6 Pachuca 30 6 47 7 Pumas 30 8 45 8 Monterrey 30 6 45 9 Tijuana 30 5 39 10 FC Juárez 29 -3 38 11 Atlas 30 -15 35 12 Necaxa 30 -9 33 13 Querétaro 29 -17 31 14 Atlético de San Luis 30 -6 30 15 Santos Laguna 30 -22 29 16 León 30 -26 29 17 Mazatlán 30 -19 25 18 Puebla 30 -26 25

Todo se define en cuatro jornadas, y con una diferencia tan corta, cualquier resultado puede cambiar el orden.

Hoy, Toluca sigue arriba. Pero no tiene margen de error ante los momentos que viven Cruz Azul y Chivas.

