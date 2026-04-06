Pronósticos IA: Estos son los favoritos para la ida de Cuartos de Final en la Concachampions
Los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 inicia este martes 7 de abril donde la hegemonía de la Liga MX se pone a prueba ante la MLS
Los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 inicia este martes 7 de abril donde la hegemonía de la Liga MX se pone a prueba ante el crecimiento de la MLS. Tras analizar el desempeño en las rondas previas y la actualidad en sus ligas locales, aquí presentamos los pronósticos para los duelos de ida que nos da la Inteligencia Artificial (Gemini).
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Martes 7 de abril
- Nashville SC vs. Club América (Geodis Park, 18:00 hrs): Nashville llega con el ánimo por las nubes tras dar la campanada y eliminar al Inter Miami. Sin embargo, se enfrenta al máximo ganador de este torneo, junto con Cruz Azul,. El América de André Jardine ha mostrado una madurez envidiable, despachando al Philadelphia Union en la ronda anterior. Aunque Nashville es sólido en casa, la profundidad de plantilla de las Águilas y su mística internacional inclinan la balanza.
- Pronóstico: Victoria para el América (1-2).
- Los Angeles FC vs. Cruz Azul (BMO Stadium, 20:00 hrs): Un duelo de estilos contrastantes. El LAFC sufrió para eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Cruz Azul llega con el pecho fuera tras vencer al Monterrey en una serie épica (4-3 global). La Máquina de Nicolás Larcamón luce más cohesionada y con una propuesta táctica que suele asfixiar a equipos de la MLS. En Los Ángeles, el empate parece el resultado más lógico dada la paridad de fuerzas.
- Pronóstico: Empate (1-1).
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Miércoles 8 de abril
- Tigres UANL vs. Seattle Sounders (Estadio Universitario, 18:00 hrs): Tigres viene de una eliminatoria sufrida ante Cincinnati, pero el "Volcán" pesa como pocos estadios en el continente. Con un Rodrigo Aguirre encendido y la experiencia de Gignac, los felinos son amplios favoritos. Seattle, aunque goleó a Vancouver en la fase previa, suele padecer en territorio mexicano. La presión regiomontana será demasiada para el cuadro de la MLS.
- Pronóstico: Victoria para Tigres (2-0).
- Toluca vs. LA Galaxy (Estadio Nemesio Diez, 21:00 hrs): El cierre de la jornada de ida pone al Toluca frente al histórico Galaxy. Los Diablos Rojos han hecho del Nemesio Díez una aduana casi imposible gracias a la altura y su fluidez ofensiva liderada por Paulinho. El Galaxy llega con un Gabriel Pec en plan estelar, pero la defensa angelina suele conceder espacios que el Toluca de Antonio Mohamed sabe capitalizar perfectamente.
- Pronóstico: Victoria para Toluca (3-1).