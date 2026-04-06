Pronósticos IA: Estos son los favoritos para la ida de Cuartos de Final en la Concachampions

Los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 inicia este martes 7 de abril donde la hegemonía de la Liga MX se pone a prueba ante el crecimiento de la MLS. Tras analizar el desempeño en las rondas previas y la actualidad en sus ligas locales, aquí presentamos los pronósticos para los duelos de ida que nos da la Inteligencia Artificial (Gemini).

Palmeiras 2-1 Grêmio: resumen y goles con doblete de Marlon Freitas en el Brasileirao 2026

Martes 7 de abril

Nashville SC vs. Club América (Geodis Park, 18:00 hrs): Nashville llega con el ánimo por las nubes tras dar la campanada y eliminar al Inter Miami. Sin embargo, se enfrenta al máximo ganador de este torneo, junto con Cruz Azul,. El América de André Jardine ha mostrado una madurez envidiable, despachando al Philadelphia Union en la ronda anterior. Aunque Nashville es sólido en casa, la profundidad de plantilla de las Águilas y su mística internacional inclinan la balanza.

Pronóstico: Victoria para el América (1-2) .

llega con el ánimo por las nubes tras dar la campanada y eliminar al Sin embargo, se enfrenta al máximo ganador de este torneo, junto con Cruz Azul,. El de ha mostrado una madurez envidiable, despachando al en la ronda anterior. Aunque es sólido en casa, la profundidad de plantilla de las y su mística internacional inclinan la balanza. Los Angeles FC vs. Cruz Azul (BMO Stadium, 20:00 hrs): Un duelo de estilos contrastantes. El LAFC sufrió para eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Cruz Azul llega con el pecho fuera tras vencer al Monterrey en una serie épica (4-3 global). La Máquina de Nicolás Larcamón luce más cohesionada y con una propuesta táctica que suele asfixiar a equipos de la MLS . En Los Ángeles , el empate parece el resultado más lógico dada la paridad de fuerzas.

Pronóstico: Empate (1-1) .

Un duelo de estilos contrastantes. El sufrió para eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que llega con el pecho fuera tras vencer al Monterrey en una serie épica (4-3 global). La de luce más cohesionada y con una propuesta táctica que suele asfixiar a equipos de la . En , el empate parece el resultado más lógico dada la paridad de fuerzas.

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Miércoles 8 de abril