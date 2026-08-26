El amuleto de la suerte de Rayados de Monterrey que Almeyda usa para ganar

Rayados de Monterrey sigue en carrera en la Leagues Cup y, en parte, es gracias a uno de sus “amuletos” dentro del terreno de juego. El equipo comandado por Matías Almeyda se quedó con un importante triunfo 2-1 ante Chicago Fire en el SeatGeek Stadium y avanzó hacia las Semifinales del torneo binacional. Este resultado confirmó un dato que pocos conocen: Víctor Guzmán es el amuleto de la ‘Pandilla’.

El defensor central fue titular en el triunfo ante Chicago y fue el encargado de comandar la victoria de su equipo con un gol en el tiempo añadido durante la primera mitad. Guzmán adelantó a Rayados en el marcador para que, finalmente, Orbelín Pineda sentencie el partido con un golazo de otro planeta. Sin embargo, el foco recayó en el zaguero, quien siempre que anota su nombre en el marcador, Monterrey consigue la victoria.

Víctor Guzmán es el amuleto de Rayados de Monterrey

Las cifras oficiales señalan que siempre que Guzmán logró anotar para Rayados, el equipo regio se quedó con los tres puntos. El primer antecedente sucedió el 4 de marzo de 2023 en un partido contra FC Juárez correspondiente a la Jornada 10 del Clausura de ese mismo año. El defensor anotó el primer gol del equipo en el minuto 21, iniciando la goleada que finalizaría en 3-0 a favor de Monterrey.

Siempre que Guzmán anota, Rayados consigue la victoria|Crédito: @Rayados / X

El segundo antecedente es más reciente. Sucedió en la Jornada 5 del Apertura 2025 cuando Rayados consiguió derrotar por 3-2 a Mazatlán en el Gigante de Acero. En aquella ocasión, Guzmán estampó el empate parcial 1-1 en el minuto 15 de partido. Finalmente, Monterrey volvió a ganar luego de que el zaguero marcara el primer gol ante Chicago Fire, asegurando la clasificación a Semifinales.

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Hasta cuándo tiene contrato Víctor Guzmán con Rayados

Víctor Guzmán tiene contrato con Rayados de Monterrey hasta mediados de 2028. El defensor llegó a la institución regiomontana en enero de 2023 y, gracias a sus buenas actuaciones, consiguió una extensión de su vínculo durante julio de 2024.

Esto significa que la directiva de la ‘Pandilla’ tiene asegurada la continuidad del zaguero por casi dos años más. Guzmán se convirtió en una pieza importante para Matías Almeyda y su contrato extenso también le permite a Monterrey negociar desde una posición favorable en caso de recibir una oferta por su ficha.

El “Toro” Guzmán anotó en el triunfo ante Chicago Fire|Crédito: @Rayados / X

Lo que sigue para Monterrey en la Leagues Cup

Luego de eliminar a Chicago Fire, Rayados deberá esperar al ganador del partido entre América y Columbus Crew para conocer a su rival en las Semifinales. Este encuentro de Cuartos de Final se disputará este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Las Semifinales de la Leagues Cup están programadas para disputarse entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre. Sin embargo, la organización todavía no confirmó el día exacto, horario y estadio del próximo partido de Monterrey. En caso de conseguir otra victoria, el cuadro de Almeyda avanzará a la Final del 6 de septiembre y asegurará su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027.