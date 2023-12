¿Es este el año bueno para los Dallas Cowboys?

Los críticos de los Dallas Cowboys sustentaban sus argumentos en contra del equipo basados en el “asequible” calendario que tenían durante la primera mitad del campeonato. Exigían una victoria ante un rival de jerarquía para darle credibilidad al equipo dirigido por Mike McCarthy.

Les tengo noticias. Dallas venció a uno de los grandes favoritos a acceder al Super Bowl, los Philadelphia Eagles, y lo hizo sin complicaciones y de manera dictatorial, dando un golpe sobre la mesa para colocarse entre los equipos con mejor marca ganadora de la campaña.

Con una marca de 10-3, ¿vale la pena tomar en cuenta a los Dallas Cowboys como un equipo contendiente al título de la NFL? La respuesta la interpretarán ustedes, los argumentos se los damos aquí.

Te puede interesar: Listo el primer clasificado a los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL

El mariscal de campo de la Estrella Solitaria, Dak Prescott, luce cada vez mejor, con un mayor control de lo que pasa dentro de la cancha y con una mejor conexión con sus receptores. Ya no es sólo Ceedee Lamb el que tiene la confianza de Dak. En los últimos partidos ha multiplicado sus objetivos de pase y esto ha convertido a Dallas en un equipo sumamente impredecible y dinámico.

Contra Philadelphia todo encajó. Desde la defensa liderada por un Micah Parsons pletórico, hasta los equipos especiales de la mano del pateador Brandon Aubrey, quien con cuatro goles de campo, el más largo de 60 yardas, dio a su equipo un total de 15 puntos.

.@Dak Dimes™️

QB1’s four most improbable completions from #PHIvsDAL 📊 pic.twitter.com/o5bmQvrYst

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) December 12, 2023