Listo el primer clasificado a los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL

Ya está el primer invitado a los Playoffs. La Temporada 2023 de la NFL está en la recta final, con cuatro fechas por disputarse, y tras la intensa Semana 14, se clasificó la primer franquicia a la postemporada del futbol americano de los Estados Unidos.

Serán 14 equipos lo que pelearán hasta el final para ganar el deseado Trofeo Vince Lombardi. Siente escuadras irán por el lado de la Conferencia Americana y siete más estarán en la Nacional, donde los primeros lugares de cada lado descansarán la primera semana de la Fase Final.

Los 49ers son el primer equipo clasificado de la NFL 2023

Tras la combinación de resultados, y su truinfo sobre los Seattle Seahawks, con el que llegaron a 10 victorias en el año, por tres derrotas, los 49ers se sembraron en el primer lugar de la NFC y consiguieron su boleto a los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL.

Ahora, San Francisco buscará cuidar ese sitio de honor que tienen en la Conferencia Nacional, dependerá de ellos mismos, y ganar los cuatro encuentros restantes que tiene en la Campaña: Primero visitarán Arizona para jugar contra los Cardinals; luego reviben a los Ravens; viajarán a Washington para medirse a los Commanders; y cerrarán en la Semana 18 frente a los Rams, duelo divisional.

Así se jugarían los Playoffs de la Temporada 2023 de la NFL tras la Semana 14

Luego de la Semana 14, los Playoffs se jugarían de la siguiente manera:

Conferencia Americana

Ravens - Descansa

Dolphins vs Colts

Chiefs vs Steelers

Jaguars vs Browns

Conferencia Nacional

49ers - Descansa

Cowboys vs Packers

Lions vs Vikings

Lions vs Eagles

Aunque aún hay varias equipos que buscan un lugar, de hecho, en la AFC hay cuatro equipos con marca de 7-6, empatados con Indianapolis y Pittsburgh que están a la espera de un error de ellos para meterse a la Postemporada: Texans, Broncos, Bengals y Bills.

Del lado de la NFC, así como los de Green Bay hay cuatro franquicias más con 6-7: Rams, Seahawks, Falcons y Saints.