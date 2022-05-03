Lo que aprendimos del pase del Liverpool a la Final de la Champions

El Villarreal ilusionó a su afición con dos goles en el primer tiempo, empatando de forma milagrosa e inesperada la serie ante el poderoso Liverpool, pero en la segunda mitad se murió el encanto ocasionando lágrimas en las gradas de todos aquellos que soñaban con una histórica remontada.

Esto es lo que aprendimos de la caída del Villarreal y el pase del Liverpool a la Gran Final de la Champions League, en donde espera rival entre el Real Madrid y el Manchester City.

El Villarreal ganó la Champions

El Submarino Amarillo se quedó a 90 minutos de poder alzar una Copa de Europa. Un segundo tiempo fatídico en esta semifinal de vuelta acabó con sus esperanzas de acceder a la Gran Final, pero sin importar lo que pase en el resto de la competencia, este club español ya es ganador de la Champions.

El Villarreal partió en este camino con cero posibilidades de llegar hasta donde llegó. Se hablaba de muchos equipos como el Paris Saint Germain, el Barcelona, o el Bayern de Munich, entre otros, como los favoritos para llegar a estas instancias.

Sin ningún reflector, Unai Emery y sus pupilos realizaron un trabajó de época que nunca será olvidado en su club. La afición y el equipo fueron uno mismo, y con una plantilla limitada llegaron a la sala de espera del paraíso, de donde fueron expulsados por el Liverpool. Pero este Villarreal merece ser recordado tanto como el Ajax que llegó a esta misma altura de la temporada 2018/2019, en donde fue castigado por el Tottenham.

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"¡Gerónimo!"... Las inseguridades de Rulli cobran factura

No es la primera vez que el guardameta Gerónimo Rulli comete errores en momentos importantes. Después de un primer tiempo casi perfecto de su equipo, abrió las puertas de la remontada inglesa con un tiro muy atajable de Fabinho que se escapó entre sus piernas.

En los otros dos goles en su contra también asumió la etiqueta de villano. Estos errores transmitieron desconfianza a su equipo. Sin embargo, no estamos aquí solo para crucificar a Rulli, pues su defensa tampoco se comportó a la altura y dejó demasiados espacios al temible ataque de los 'Reds'.

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El Liverpool llegó para quedarse

Más de una década tuvo que pasar para que el Liverpool reescribiera su grandeza. Después de la Final de la Champions ante el Milan en la campaña 2006/2007, el equipo inglés volvió a esa instancia en la temporada 2017/2018. Perdió ante el Madrid pero al siguiente año logró coronarse.

Estos periodos marcaron el regreso de un grande, de la mano de Jurgen Klopp, quien estrena un nuevo contrato con el club (¿Cómo no?, si Klopp merece hasta una estatua en Anfield), y ahora ha puesto a su equipo de nuevo en una final, la tercera en los últimos cinco años. Algo que pocos han logrado en la historia de este, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

El Liverpool ha confirmado su estado de grandeza, y ahí permanecerá un buen rato.

