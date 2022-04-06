Lo que aprendimos del triunfo del Real Madrid en casa del Chelsea

El Real Madrid pone un pie en las semifinales de la Champions League tras vencer sorpresivamente al Chelsea en Londres, con un Karim Benzema pletórico, y un partido casi perfecto.

Esto es lo que aprendimos del triunfo del Real Madrid en Stamford Bridge.

Karim Benzema, un depredador silencioso

A lo largo de su carrera Karim Banezema ha sido uno de los jugadores más infravalorados en el futbol de élite. Pero desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, ha asumido con total responsabilidad y éxito su rol de líder en el club.

A sus 34 años, Benzema sigue peleando cada pelota, sudando hasta la última gota de sudor, y para él, nunca hay suficientes goles en el tablero. Además, como lo demostró ante el Paris Saint Germain, dar un partido por perdido no entra en sus planes.

Benzema es un jugador ejemplar y al que no le interesan los reflectores. Silenciosamente, como los depredadores más peligrosos, conquista las jugadas que tiene en frente. Así se adueñó de una defensa del Chelsea que no estaba preparada para ello y logró su cuarto hat-trick en la Champions League. Vale la pena preguntarse si Benzema es el día de hoy el mejor jugador del mundo.

Te puede interesar: Villarreal sorprende a un Bayer Munich inoperante

La defensa del Chelsea sepultó a su equipo

Todo el órgano defensivo, desde el portero hasta los defensores, jugaron un papel esencial en la goleada en favor del Madrid.

Desde el minuto 9' con un travesaño de Vinicius, hasta los tres goles de Benzmema que pudieron ser cuatro, de no ser porque el francés falló frente al arco con la pierna zurda, la zaga del Chelsea fue un auténtico desastre.

Édouard Mendy, el guardameta de los 'Blues', se mostró nervioso desde el arranque y ese estado anímico se refeljó en goles, sobre todo en el tercero, en donde un pase fallido puso en bandeja de plata el tanto merengue. Si el Chelsea no cambia, podría se víctima de una penosa catástrofe en la vuelta en el Santiago Bernabeu.

Ancelotti no pierde el toque

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, es un genio en la Champions League. El italiano también goleó en su cara a cara ante Thomas Tuchel, timonel del Chelsea.

Todos esperábamos que el equipo inglés agrediera a velocidad, mediante transiciones y cambios de ritmo, y a un Madrid cauto y que esperara los momentos oportunos para atacar.

Pero 'Carletto' invirtió los papeles desde el inicio del encuentro y sorprendió al rival, que desconcertado, no pudo reaccionar ante un Madrid agresivo. Ancelotti va por otra Champions.

Te puede interesar: ¿Eres tú, Karius? El OSOTE de Mendy ante Benzema y el Real Madrid

El Madrid toma forma en el mejor momento

La lesión reciente de Benzema, el mal estado de forma de algunos jugadores, y la dolorosa goleada recibida a manos del Barcelona pusieron en duda el alcance del Real Madrid.

Hoy, todas esas dudas quedaron enterradas. Modric llega al final de la temporada en un estado de forma como si habláramos de un jugador de 28 años; Benzema parece no haber estado lesionado hace una semana; Carvajal desbordó hasta el cansancio, Courtois sigue evitando goles cantados en su contra; Vinicius es cada vez más maduro; y así nos podríamos ir con muchos elementos merengues.

El Real Madrid está para ganar la Champions.