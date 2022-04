“Con Mbappé marcaríamos el triple de goles": Karim Benzema

El delantero del Real Madrid Karim Benzema asegura que el entendimiento con Kylian Mbappé en la selección francesa es bueno y que si llegara al Real Madrid podrían “marcar el doble de goles, quizá el tripe”.

“Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Pienso que marcaríamos el doble de goles. Puede que el triple”, afirma el futbolista en una entrevista que publica este martes el diario L'Équipe.

Benzema reitera el buen entendimiento de ambos en la selección, donde saben en qué parte tiene que jugar cada uno para no estar los dos en el mismo lugar del terreno de juego.

Sobre la remontada ante el Paris Saint Germain

El madridista recalca que nunca dejó de creer en la remontada contra el París Saint-Germain en octavos de final de la Champions League y que en el descanso tomó la palabra en el vestuario para decir a sus compañeros que era posible.

Cree que Marco Verratti es clave en el juego parisino y que cuando el trabajo en el centro del campo tiene que hacerlo el argentino Leandro Paredes “no es lo mismo”, al tiempo que señala que el PSG “abandona mentalmente muy a menudo”.

Ante el Chelsea, no hay favorito

Benzema dice que siente que el Madrid puede volver a ganar la Champions League, que frente al Chelsea “no hay favorito” y rechaza que el Madrid dependa de su juego.

“El Madrid ha ganado sin mí y lo volverá a hacer. Cuando estoy en el campo intento que mi equipo no abandone el partido. Podemos perder 4-0, pero vamos a crear ocasiones, a mostrar algo”, destaca.

En ese sentido, reconoce que sufrió en el “clásico” pasado contra el Barcelona, que siguió desde las gradas por lesión.

“Se puede perder 0-4, no hay problema. Pero no así. En ese partido no hicimos nada, no intentamos nada, no mostramos lo que somos. Dejamos escapar el partido”, lamenta.

El crecimiento de Vinicius

El delantero atribuye la mejora del brasileño Vinicius esta temporada a sus consejos.





“No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego ‘ya se verá'. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior. (...) Es el mismo que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona. Eso es lo que le he enseñado”, señala el jugador francés.

Banzema reconoce que le gustaría dejar un legado en la historia de la selección francesa, que pasaría por ganar el Mundial de Qatar , aunque también indica que se siente capaz de acabar como máximo goleador histórico, para lo que le separan 15 goles de Thierry Henry.

