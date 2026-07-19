Ella es Anastasia Kostromitina, hija de popular modelo que es IDÉNTICA a Erling Haaland (FOTOS)

El nombre de Erling Haaland se ha vuelto realmente popular en el mundo de las redes sociales no solo por la participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino por la reacción que protagonizó en cada uno de los goles que realizó en este evento deportivo.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Tal situación ha hecho que muchas personas, que dicen parecerse físicamente a él, se muestren en el mundo digital. Y, entre estas, destaca el nombre de Anastasia Kostromitina, quien es la hija de una guapa modelo y dice ser la “gemela” de Erling Haaland por su parecido.

¿Quién es Anastasia Kostromitina, “gemela” de Erling Haaland?

Nacida en Rusia, Anastasia Kostromitina es una modelo de 24 años de edad que es hija de Mariya Kos y que se ha hecho viral en el mundo de las redes sociales debido al espectacular parecido que tiene con Erling Haaland, sobre todo cuando se habla exclusivamente de su rostro.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Fue a través de redes sociales que la modelo rusa compartió un video en donde recrea algunas fotografías y poses de Erling Haaland, mismo que se volvió tendencia y que ganó decenas de comentarios de parte de aficionados al androide noruego, quien es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad.

Cabe mencionar que, en un principio, a Anastasia no le encantaban los comentarios en donde la comparaban con Erling Haaland, aunque dicha situación cambió después de conocer la popularidad de este hecho. La modelo tiene ojos azules grisáceos, un cabello rubio y una altura de 1.70 metros; además, cuenta con más de 60,000 seguidores en su perfil de Instagram.

¿Erling Haaland es el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Erling Haaland ha sido espectacular en cuanto a goles se refiere, la realidad es que la pelea por ser el mejor jugador del torneo está por demás reñida gracias al nivel que otros elementos, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, han mostrado hasta ahora.