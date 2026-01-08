¡BOMBAZO! Armando González sería BAJA de Chivas para jugar en el EXTRANJERO

Cercanos al inicio del Torneo Clausura 2026, los rumores y movimientos en los equipos de la Liga BBVA MX siguen creciendo. A dos días del arranque de la nueva campaña, el entorno de Chivas se ha visto sacudido luego de que diversos medios colocaran a Armando González fuera del equipo.

Tras haber sido campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones, diversos reportes señalan que la 'Hormiga' ha despertado el interés de un equipo de Brasil, específicamente del Clube do Remo, escuadra que dirige el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, DT que en su momento estuvo al frente de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018 y que ahora, ha pedido la contratación del atacante mexicano para la Temporada 2026 del Campeonato Brasileño de Serie A.

¿Cuánto vale Armando González?

Con 22 años de edad, el delantero del 'Rebaño Sagrado' tiene un valor aproximado a los 7 millones de euros y por ahora, tiene contrato vigente con Chivas hasta 2029 tras haber renovado su contrato en diciembre de 2025. Es decir, si el Clube do Remo lo quiere llevar a sus filas, debería desembolsar alrededor de 15 millones de dólares, cifra estipulada en su renovación para que pueda salir.

Jugando para Chivas, la 'Hormiga' González tiene un registro de 46 partidos jugados con marca de 17 goles y tres asistencias. De cara al inicio del Torneo Clausura 2026, el conjunto de Guadalajara debuta recibiendo a Pachuca en la cancha del Estadio Akron, partido a disputarse el sábado 10 de enero en punto de las 17:00 horas.

