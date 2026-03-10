Otra mala noticia para el América: Jardine confirma una baja que vuelve a preocupar en Coapa

En el América siguen esperando una noticia que no termina de llegar: el regreso de Henry Martín.

El capitán azulcrema continúa trabajando para volver a las canchas, pero antes del duelo contra Philadelphia Union por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, el técnico André Jardine confirmó lo que muchos temían en Coapa.

El delantero mexicano no estará disponible para el partido.

La ausencia del goleador llega en un momento delicado para las Águilas, que en las últimas semanas han sufrido para encontrar contundencia en el ataque.

Durante la conferencia previa al encuntro, el estratega brasileño fue claro al explicar la situación física del capitán azulcrema.

“Le falta muy, muy poco para regresar. Aún no está disponible para este partido”, admitió.

Henry Martín sigue sin poder volver con América

La última vez que Henry Martín pisó la cancha con el América fue en la Jornada 7 frente a Puebla, donde disputó 74 minutos antes de volver a resentirse físicamente.

Las lesiones han frenado el ritmo del delantero en los últimos meses y su ausencia empieza a pesar en el equipo, aunque también a ser algo normal.

De hecho, el último gol del atacante con el cuadro azulcrema se remonta a la semifinal de vuelta del Clausura 2025, una sequía que ya supera los diez meses.

A pesar de ello, dentro del club mantienen la esperanza de que su regreso esté cada vez más cerca.

Jardine no se confía ante el Philadelphia Union

Mientras la afición crema espera la vuelta de su capitán, el América deberá concentrarse en el desafío inmediato: el duelo frente al Philadelphia Union.

Jardine no quiso subestimar al conjunto estadounidense y dejó claro que el América no podrá confiarse ni perder la concentración.

“Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Es un equipo con una idea muy clara de juego”. sentenció el timonel sudamericano.

