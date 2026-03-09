BOMBAZO: este era el sueldo que ganaba Memo Ochoa en el Club América POR HORA

Mientras que en la actualidad Luis Ángel Malagón perdió la titularidad en el Club América, hubo una vez un guardametas histórico que usó la playera de las Águilas: Guillermo “Memo” Ochoa. El portero que hoy tiene 40 años fue figura en el Nido de Coapa y hasta llegó a tener un salario espectacular por hora, por semana y por año.

Aunque en el último partido Ochoa fue humillado en el AEL Limassol, el histórico guardametas se consolidó como el futbolista mejor pagado de la plantilla azulcrema durante su última etapa en Coapa. Con un salario anual que alcanzaba los 85 millones de pesos, también se posicionaba como el jugador que más ganaba por hora.

Memo Ochoa y un salario de casi 10,000 pesos por hora en el Club América

El guardameta histórico triplicaba los ingresos de figuras como Bruno Valdez. Esta cifra astronómica lo posicionó en la cima de la Liga MX, reflejando su jerarquía tras años en Europa. Traduciendo su salario en horas, Memo Ochoa llegó a ganar 9,700 pesos por hora, un número realmente muy alto y que demostraba su nivel.

El sueldo anual de 85 millones de pesos se traduce en aproximadamente 7 millones de pesos mensuales. Al desglosar esta cifra de forma más detallada, el arquero canterano percibía cerca de 232 mil pesos cada día. Así, entre 2019 y 2023, el portero que disputó 5 veces la Copa Mundial de la FIFA, llegó a ganar 9,700 pesos por hora.

Guillermo Ochoa gana mucho menos dinero en AEL Limassol de Chipre

Mientras que en América ganaba 85 millones de pesos por año, hoy la realidad del portero veterano es distinta en la pequeña liga europea. Pues en el AEL Limassol de Chipre, Memo Ochoa percibe cerca de 10 millones de pesos anuales.

Los números de Guillermo Ochoa en el Club América

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio que se especializa en finanzas y estadísticas de jugadores, los números del "Memo" Ochoa en Club América son los siguientes: