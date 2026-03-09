Mientras Henry Martín gana 3,5 millones, este es el sueldo de Vinicius Lima en Club América

Mientras que en las últimas horas trascendió de cuánto habría sido el salario de Memo Ochoa por hora en Club América, lo cierto es que ahora hay un futbolista estrella que gana una fortuna en las Águilas y su nombre es Henry Martin, que goza de un salario de 3.5 millones de euros por año, según distintos reportes. ¿Y Vinicius Lima?

Así como América tiene un futbolista estrella con un salario de risa, Vinicius Lima está entre los que mejor sueldo ganan en las Águilas pero está muy lejos del delantero centro histórico del Nido de Coapa. Pues, según sitios partidarios del equipo azulcrema, el brasileño arribó al América con un salario de 1,000,000 de euros por año.

El delantero salió a aclarar la polémica que generaron sus comentarios hacia la afición americanista.|@HenryMatinM

El ránking de jugadores mejores pagados del Club América (sin salario confirmado)

Aunque las cifras no son oficiales, el sitio Capology asegura cómo está compuesto el ránking de futbolistas mejores pagados del Club América, con el delantero de 33 años en el primer puesto y con el volante de 29 años en la posición 14. A continuación, la lista de jugadores mejores pagados:

Henry Martin (centrodelantero de 33 años) Erick Sánchez (mediocentro de 26 años) Raphael Veiga (mediocampista ofensivo de 30 años) Jonathan dos Santos (mediocentro defensivo de 35 años) Víctor Dávila (centrodelantero de 28 años) Néstor Araujo (defensa central de 34 años) Brian Rodríguez (extremo izquierdo de 25 años) Alan Cervantes (mediocentro defensivo de 28 años) Sebastián Cáceres (defensa central de 26 años) José Raúl Zúñiga (centrodelantero de 31 años) Kevin Álvarez (lateral derecho de 27 años) Luis Malagón (portero de 28 años) Israel Reyes (defensa central de 25 años) Vinicius Lima (mediocampista ofensivo de 29 años) Alexis Gutiérrez (mediocampista ofensivo de 25 años)

Vinícius Lima no debió ser expulsado en el juego ante Tigres|Crédito: Club América / FB

Los números de Henry Martin y Vinicius Lima en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer y Transfermarkt, dos sitios especializados en finanzas y estadísticas de los jugadores de futbol, estos son los números de Henry Martin y Vinicius Lima en Club América: