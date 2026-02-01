¡ÚLTIMA HORA! André Jardine CONFIRMA que Álvaro Fidalgo está por marcharse y revela el motivo de su inminente salida del América

Los rumores son ciertos, André Jardine confirmó que Álvaro Fidalgo se puede marchar del América y con destino a España, y que será el lunes cuando se debería tener tomada la decisión que se debe a unas propuestas serias y el anhelo del jugador de militar en Europa especialmente en su país de origen.

André Jardine, timonel del Ame, tuvo una conferencia de prensa muy nutrida, con muchas revelaciones luego de ganarle al Necaxa por 2-0 en casa este sábado 31 de enero. En esa oportunidad con los medios, los focos apuntaron a Fidalgo y las versiones que acotan que no fue convocado al partido por un interés de la Real Sociedad y del Real Betis por el jugador.

Jardine expuso que es cierto, que no lo usó porque quiere que Fidalgo tenga la mente libre para pensarlo y tomar su decisió, recalcando que ante los ideales, deseos, expectativas profesionales y sueños de vida, no se deben oponer por más que sea un jugador importante.

Explicó Jardine que "debemos respetar sus sueños, su espacio, su momento, apoyarlo en lo que sea y desear que encontremos la felicidad para él y nosotros y veremos qué pasa en los próximos días".

Jardine recalca que Fidalgo siempre será recordado en el América

El timonel Jardine, quien cuenta con Fidalgo como un elemento de jerarquía, recalcó que el tema de Fidalgo es una decisión de vida, y no duda que el jugador español será "siempre recordado en el América", en palabras que parecen un breve mensaje de despedida del estratega, que sin el nivel del mediocampista, hubiera sido más difícil la conquista de campeonatos.