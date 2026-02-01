¡OFICIAL! Allan Saint-Maximin se va de las Águilas del América

El jugador francés Allan Saint-Maximin , se va de las Águilas del América, una noticia que de momento pertenecía al terreno de los rumores, pero que se alimentó de su inesperada ausencia este sábado con las Águilas cuando de no ser titular, es banca. Pero casi al terminar el juego contra Necaxa, el equipo anunció su partida oficial.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

Maximinm quien llegó hace unos meses al Ame y teniendo un valor de 10 millones de dólares no entró en la convocatoria de André Jardine, y cuando el conjunto azulcrema tal vez tenía previsto no contar con Álvaro Fidalgo quien se dice se va del Ame, y Rodrigo Aguirre quien es mucho más cercana su partida, la ausencia de Maximin llamó la atención.

El galo, quien estuvo previo al Ame en el balompié árabe, habría entrado en algún tipo de diferencia con André Jardine y por ello se dijo que podría irse, pero habían versiones que indicaban que no estuvo por un motivo justificado y es que el jugador apenas reportó y denunció un caso de racismo en contra de uno de sus hijos, de hecho el jugador posteó un mensaje largo describiendo que quien se mete con su familia tiene consecuencias y que no dejaría ese tema impune.

Maximin habría estado arreglando ese tema, pero no parecía ser suficiente para perderse un encuentro de Liga y más cuando el jugador intenta validar que tiene los argumentos para ser aún considerado estrella.

América apoya a Maximin y lanza lucha contra el racismo

Previo al partido, jugadores calentaron con camisetas que tenían un mensaje de lucha contra el racismo y posteriormente y previo al juego portaron un cartel y todo dirigido a Maximin.

Maximin reacciona a mensaje americanista contra el racismo

Enmedio de los mensajes de racismo contra los hijos de Maximin en México, y la reacción del América, el jugador posteó en sus historias un mensaje considerado de agradecimiento a las Águilas y es que posteó la imagen de los jugadores con el cartel, junto a un corazón amarillo y otro azul.

Este mensaje ilusionó a los aficiondos de que Maximin no se iba, pero finalmente se confirmó lo inesperado.

América vive un día turbulento y lleno de emociones encontradas

Este sábado 31 de enero ha sido de muchas novedades para el americanismo

- Llega Raphael Veiga

- Se informa de la posible salida de Álvaro Fidalgo

- Rodrigo Aguirre está en tribunas viendo el partido

- Se va Maximin