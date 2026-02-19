¡ÚLTIMA HORA! André Jardine deja a jugador en la banca por bajo rendimiento

El director técnico del equipo, André Jardine, le ha respetado el puesto de titular como lateral por derecha a Kevin Álvarez y en la antesala de enfrentar al Puebla, reiteró su respaldo a dicho jugador.

“Kevin cuenta con todo nuestro apoyo. En cuanto siga entrenando y enfocado como lo veo, va a tener mi apoyo. El día que desista de querer competir, dejaremos que siga otro camino. Los abucheos en clubes como éste son parte y él vive esto por primera vez en su carrera", comentó.

Aarón Mejia jugará por Kevin Álvarez vs Puebla

Para darle cuerpo a su manifestación de apoyo hacia el futbolista surgido del Pachuca, el entrenador brasileño recordó una situación similar con un referente de la entidad y, eso sí, adelantó que Álvarez irá a la banca para dar pie al estreno de Aarón Mejia con la camiseta americanista.

"Yo me acuerdo que la gente abucheaba a (Alejandro) Zendejas y hoy es una unanimidad entre todos. Así es el futbol, la gente te reconoce cuando haces las cosas bien. Siento que, en este momento, hay mucha carga sobre él y mañana jugará Aarón Mejía para darle pausa y aire a Kevin. La confianza sigue y se va a sumar a casos de otros tanto que fueron abucheados y se fueron como ídolos y campeones”, declaró.

Veiga, desde el comienzo

También adelantó otra novedad en el once que se medirá a los camoteros. Raphael Veiga, el mediocampista brasileño que aterrizó en Coapa como refuerzo estelar para el Clausura 2026, vivirá su primera titularidad en el estadio Cuauhtémoc.

“Tuvimos el cuidado para que se adaptara a la altura y al grupo. Está con muchas ganas de jugar, Veiga eligió el paso acá por tener ganas de jugar con este grupo y este club. No acostumbro a dar pistas, pero en este caso vale la pena porque sé que la afición está con ganas de verlo de inicio y mañana empezará, posiblemente juegue 90 minutos”, concluyó.

