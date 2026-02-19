André Jardine: “El América del tricampeonato ya no existe”

Los malos resultados del América en el arranque del Clausura 2026 han provocado que muchos aficionados exijan una renovación profunda del plantel; sin embargo, el director técnico del equipo, André Jardine, considera que ésta empezó hace tiempo, con la salida de varios referentes y el arribo de nuevas caras.

"El futbol es de ciclos, muchas veces el buen funcionamiento o el buen rendimiento tiene que ver con ciclos de un equipo que madura y está listo para competir por ser campeón. Este grupo conmigo vivió un lapso importante con jugadores que ya no están: Diego Valdés, (Álvaro) Fidalgo, 'Cabecita' (Rodríguez) que fue importante en su momento, Richard (Sánchez), pero aquel grupo que fue la base del tricampeonato diría que ya no existe más", dijo en conferencia.

Complementó: "Cuando salen muchos jugadores, se forma un nuevo grupo con otros líderes y un nuevo funcionamiento. Estamos viviendo el periodo más sensible, más difícil de encontrar un nuevo América, que va a funcionar diferente, porque los jugadores ya son diferentes, además con las bajas de este inicio del torneo, no es tan fácil como un tronar de dedos y tener a un equipo jugando por música, como se dice en Brasil”.

América no comenzó el año de la mejor manera

Después de seis jornadas en el torneo, las águilas son el equipo con menos goles anotados (tres) y si bien el estratega azulcrema lo trata como un tema a corregir, no se deja llevar sólo por la cifra.

"Tenemos que ser fríos en ese tema. Para no llegar a conclusiones malas, de nada vale llegar a una hoy, porque luego haces tres o cuatro goles y la conclusión es otra. Fueron partidos difíciles que jugamos, que terminaron en ceros", expuso.

Explicó: "El partido en Tijuana, generamos poco y el rival no generó nada; después vino el partido en Pachuca, que fue en ceros y que generamos más que el rival en una cancha que siempre es difícil para América. Después, vino el partido contra San Luis que no imaginé que íbamos a terminar en cero, pero jugar con diez ante un equipo trabajado. Son tres partidos que no me deberían preocupar ni a nadie. Este partido contra Chivas fue otro que terminamos en cero y ahí sí generamos poco, tuvo que ver con un mal planteamiento, ahí sí soy el principal culpable, porque no conseguimos generar y acercarnos con fuerza a la portería".

Jardine aún no se preocupa por la falta de gol

Con respecto a todas las críticas que esta falta de gol ha generado, Jardine sentenció: "Aún es inicio de torneo, si pasan cuatro o cinco jornadas más y este tema sigue, ahí sí tenemos que ser más profundos en el análisis. Pero siento que estamos cerca de no tener más este problema, también hay que decir que venimos otra vez sino con la mejor defensa si con una de las mejores. Al final, si le preguntas a cualquier entrenador, te va a decir que las defensas ganan campeonatos".

