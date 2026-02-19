Así aclaró Jardine las diferencias con Henry Martín

Cuando terminó el Clásico en Guadalajara, con triunfo para las Chivas, 1-0 sobre el América, André Jardine manifestó inconformidad por el desempeño de sus águilas e, instantes después, el capitán del equipo, Henry Martín, fue cuestionado sobre la falta de gol que queja al grupo. Ahí, sugirió que el entrenador brasileño era el que debía responder eso y, a partir de ello, se especuló sobre una posible división entre dos de los pilares del tricampeonato azulcrema.

Apenas unos días después, en la antesala de que el conjunto de Coapa visite al Puebla, por la Jornada 7, el estratega fue cuestionado sobre esta situación y llenó de elogios al líder de su escuadra.

“Tengo una conexión con Henry muy grande por motivos hasta obvios, de conquistar cosas importantes aquí, pero trasciende, más que la simple relación profesional que tenemos, es una admiración profunda por la persona y el líder que es. Lo he dicho más de una vez, es de los mejores capitanes que tuve la oportunidad de tener, porque te representa en la forma de ser, conducir y expresarse, es muy sincero siempre, habla todo de frente y sigo sintiéndome representado de tener un capitán que maneja los mismo valores que yo", dijo.

Los elogios de Jardine para con Henry

El timonel emplumado detalló los rasgos que hacen del centro delantero en cuestión, sea un hombre fundamental dentro del vestuario.

"Él nos ayuda a tener el vestidor con los egos muy controlados, la clave de este periodo donde hemos perdido y ganado es tener líderes dentro del vestidor capaces de conducir, sobre todo con los que no juegan tanto porque se convencen de la importancia de todos y saben aguardar sus momentos. Mientras yo esté aquí, Henry va a seguir siendo líder porque es un capitán en esencia", señaló.

Profundizó, además, en la declaración hecha por el atacante yucateco y enfatizó la necesidad de mejorar desde cada zona del campo.

"Tenemos que recuperar todos el mejor nivel, Henry sabe que no está en su mejor nivel, el propio Zende por la lesión y hay más jugadores que saben que pueden mejorar su nivel. Como le preguntan del funcionamiento, él dice que me tienen que preguntar a mí y eso es cierto. Somos sinceros en este aspecto de saber que estamos lejos de lo que queremos, pero sabedores que estamos a tiempo y encontraremos ese funcionamiento en este torneo aún", finalizó.

