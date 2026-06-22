Antes de firmar con el Al Shabab, este fue el GRANDE de la Liga BBVA MX al que Jardine rechazó

Han pasado algunas semanas desde que se confirmó la salida de André Jardine del América, y las sensaciones al respecto de esta noticia no cesan en el mundo de las redes sociales, sobre todo, por el supuesto rechazo que el brasileño concedió a un grande de la Liga BBVA MX.

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 Liga MX

Después del tricampeonato, y de unos torneos en donde no pudo completar sus objetivos, André Jardine se despidió del Club América, equipo que le dio la bienvenida a Guillermo Almada tan solo días después. Ahora bien, ¿a qué club habría rechazado el entrenador sudamericano?

¿André Jardine le dijo que no a Pumas tras ser despedido por el América?

De acuerdo con información del portal El Futbolero, André Jardine, tras salir del Club América, recibió una llamada de parte de la directiva de Pumas, misma que buscaba sentarse con él a fin de convencerlo para el siguiente torneo tras la baja del timonel mexicano Efraín Juárez.

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La intención de Pumas era mantener una línea similar a la que encontró con Efraín Juárez, quien salió del Pedregal después de perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Por tal motivo, el entrenador brasileño fue una de las opciones más claras para el club universitario para el torneo entrante.

Desafortunadamente para la causa auriazul, la fuente detalla que André Jardine habría rechazado tajantemente cualquier oportunidad de llegar a Pumas por dos puntos específicos. El primero de ellos es el amor que siente por el Club América, mientras que el segundo fue su interés por buscar oportunidades en el extranjero.

¿Qué equipos se han interesado en André Jardine?

El Futbolero sostiene que, tras su salida del Club América, André Jardine ha llamado poderosamente la atención de otros equipos no solo de Sudamérica, sino también en otros continentes. Bajo este contexto, recientemente se confirmó su fichaje con el Al Shabab de los Emiratos Árabes Unidos.