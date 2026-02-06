André Jardine, DT del América: “Cuando llegué a México, muchos pensaron que era una locura. Cambié mi puesto la selección brasileña, por uno de los clubes con menor presupuesto”

André Jardine había ganado la medalla de oro con la Selección Brasileña Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e incluso había sido asistente de la mayor del Scratch du Ouro cuando llegó a México para dirigir al Atlético de San Luis en una jugada que muchos consideraron como una locura, pero que hoy le ha dado la razón.

André Jardine dejó a la Selección Brasileña por el Atlético de San Luis

"Cuando llegué a México, muchos pensaron que era una locura. Estaba cambiando mi puesto en el cuerpo técnico de la selección brasileña, donde acababa de ganar la medalla de oro olímpica, por uno de los clubes con menor presupuesto de la liga mexicana", dijo André Jardine en una entrevista para el medio GeGlobo sobre su llegada a la Liga BBVA MX.

Jardine asumió el reto y dirigió tres torneos al San Luis llevándolos hasta los Cuartos de Final en un par de ocasiones, lo que llamó la atención del club América y de inmediato entregó resultados conquistando el título de liga en su primer semestre con las Águilas.

"Tenía mucha fe en el proyecto que me presentó el Atlético de San Luis y sabía que era un paso necesario para el desarrollo de mi carrera. Nunca le he temido a los retos, y creo que el tiempo ha demostrado que fue la decisión correcta. Logramos no solo cumplir, sino superar las expectativas iniciales de la directiva", dijo el estratega brasileño.

El América había pasado cinco años sin levantar ninguna copa, pero con Jardine los resultados fueron inmediatos y no solo conquistó una vez el título de Liga, sino que lo hizo tres veces consecutivas, más que cualquier otro equipo en la historia de los torneos cortos, además de un Campeón de Campeones y una Supercopa MX.

Jardine está convencido de que aun le faltan títulos por levantar con América, al grado de rechazar ofertas de Botafogo, y ahora apunta a ganar la Copa de Campeones de la Concacaf, para así hacerse de un lugar en la Copa Intercontinental de la FIFA y el Mundial del Clubes y consolidar su carrera como el estratega más ganador del conjunto Azulcrema.

