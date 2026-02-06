¡ÚLTIMA HORA! Álvaro Fidalgo recibe aprobación de la FIFA para jugar con México: ¿Cuándo debutaría en la Selección?

Álvaro Fidalgo recibió la aprobación por parte de la FIFA para su cambio de Federación, por lo que a partir de ahora ya es elegible para ser convocado por la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, aunque tendrá que esperar para hacer su debut con el conjunto Azteca.

Álvaro Fidalgo recibe aprobación para jugar con la Selección Mexicana

Luego de enviar su documentación para valoración, la FIFA aprobó que Álvaro Fidalgo pueda ser elegible para representar a México al contar con nacionalidad mexicana a través de naturalización y de haber vivido al menos cinco años en nuestro país.

Hace unos días se especuló que el traspaso del centrocampista del Club América al Real Betis de España pudiera afectar su elegibilidad con México; sin embargo, este jueves 5 de febrero el máximo organismo rector del futbol mundial concedió el permiso.

De esta manera, Fidalgo podrá ser considerado por Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana e incluso podría ser llamado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que México fungirá como anfitrión y que comenzará el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando se enfrente a su similar de Sudáfrica.

¿Cuándo podría debutar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo podrá ser considerado a partir de ahora por el Vasco Aguirre para representar al México pero será hasta la Fecha FIFA de marzo, en donde la Selección Mexicana se enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, cuando el centrocampista del Real Betis pueda ser llamado, si el estratega nacional así lo considera.

Cabe señalar que Álvaro Fidalgo disputó tres partidos con las Selecciones inferiores de España, aunque nunca llegó a ser considerado para la mayor.

