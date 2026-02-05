Club América tenía el refuerzo perfecto tras la salida de Fidalgo, pero los planes se arruinarían por esto

El Club América tuvo que salir al mercado en busca de nuevos jugadores luego de sufrir la dura baja de Álvaro Fidalgo . El mediocampista mexico-español ya fue anunciado como nuevo jugador del Real Betis, luego de haber tenido un exitoso paso por las Águilas. Sin embargo, la directiva azulcrema no buscaría reforzar la zona del centro del campo, sino que el objetivo es fichar a un nuevo delantero centro.

Durante las últimas semanas, el nombre que más sonó para reforzar al América es el de Emiliano Gómez, futbolista uruguayo que juega para el Puebla. Distintos reportes mencionan que las Águilas buscarían contratarlo en los próximos días, donde incluso existió una oferta de 3 millones de dólares la cual fue rechazada por La Franja . No obstante, el fichaje tan deseado por André Jardine estaría cerca de caerse.

Emiliano Gómez es buscado por el América|Crédito: Instagram Emiliano Gómez / @emi.gomez10

Emiliano Gómez es pretendido por el futbol de Brasil

Según información que comparte Carve Deportiva, el delantero de Puebla se encuentra en carpeta de dos equipos importantes del futbol brasileño: Santos y Fluminense. Ambos clubes estarían dispuestos a pagar la cláusula de salida de Gómez, por lo que América deberá acelerar las negociaciones si no quiere perder a uno de los delanteros más eficaces de la Liga BBVA MX.

La llave que podría destrabar el fichaje de Emiliano Gómez

En las últimas horas, América acordó la salida de Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo que ya no entraba en los planes del cuerpo técnico. Según pudo compartir el periodista César Luis Merlo, el ‘Búfalo’ dejará el Nido de Coapa de forma definitiva y en las próximas horas firmará su contrato con Tigres. El equipo universitario le ofreció un contrato por 3 años y próximamente se realizará los estudios médicos para avanzar con su contratación.

De esta manera, América liberó un cupo de jugador extranjero y quedó un hueco libre en la ofensiva del equipo. Esto significa que el conjunto azulcrema tiene el camino libre para negociar la contratación de Gómez y sumarlo al plantel de Jardine. No obstante, las Águilas no deberán soltar el pie del acelerador, pues los equipos brasileños podrían arrebatarle su fichaje tan deseado.