André Jardine le responde a Efraín Juárez: “Bienvenido a la Liga MX”

El cuerpo técnico de los Pumas, por medio de Luis Ernesto Pérez —en sustitución de Efraín Juárez, quien fue expulsado en el primer tiempo—, manifestó inconformidad por el trabajo del cuerpo arbitral encabezado por César Arturo Ramos y, abiertamente, lo consideraron “una condicionante” para la estrepitosa derrota ante el Club América, por marcador de 4-1.

En conferencia de prensa, el director técnico de las águilas, André Jardine, tuvo una respuesta contundente para las quejas emitidas por la cúpula felina.

“Creo que nosotros, como entrenadores, tenemos que procurar tener la calma siempre, tener la cabeza fría. No sé exactamente qué pasó, César Ramos es un árbitro que no expulsa a los entrenadores por cualquier cosa; yo mismo protesté mucho siempre él intenta mantener el respeto, pide calma, a veces te va con tarjeta amarilla cuando pasas del punto. Este árbitro ya pitó un montón de partidos y nunca tuve problemas con él. Así es, hay muchos partidos en los que salimos tristes en este tema arbitral; otros, el rival, así es, bienvenido a la Liga MX”, dijo.

Jardine, conforme con lo hecho por sus dirigidos

Pese a que desde el banquillo universitario consideran que su equipo es altamente funcional, el estratega azulcrema dejó sensaciones de un juego que le permitió a sus dirigidos mostrar su mejor versión en el semestre.

“Creo que producimos por el partido que sucedió, fue el que más hemos generado, el portero sacó varias de gol, el pecado fue la contundencia en el primer tiempo, no tantas claras como en el segundo, salir con un gol menos fue un castigo muy fuerte; por veces, no te explicas tanto por qué no metes, qué bueno que no cambiamos la alineación, entramos con el mismo equipo, idea, ajustamos en detalles, los mismos jugadores que empezaron, dieron la vuelta, era cuestión de tiempo llevarnos el partido”, opinó.

Aun así, el timonel brasileño tuvo palabras de reconocimiento para su adversario, en la conclusión absoluta de lo hecho por los de Coapa.

“Una victoria muy importante, por la tabla, los objetivos que tenemos, los puntos que podíamos perder ya los perdimos, la pelea por arriba será cerrada, los puntos de hoy eran importantes, la fuerza de un Clásico, es un rival que compite al 100 por ciento, siempre con Pumas es este estilo, me gustaron las formas, hicimos un buen partido, vamos con un cero abajo, viene el segundo tiempo, ajustamos un par de cosas, mantuvimos el foco, una calma con agresividad, claro y, desde ese momento, ya te llenas de confianza, sabe el potencial que tiene, una victoria redonda y completa”, sentenció.

