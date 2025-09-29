Contundente: la polémica declaración de André Jardine tras la expulsión de Efraín Juárez en el América vs Pumas

Efraín Juárez fue el foco de atención en el Clásico Capitalino que perdió Pumas por goleada ante América , pues se fue expulsado a minutos de final del primer tiempo y cuando su equipo iba abajo en el marcador 1-0. Por lo anterior, André Jardine reaccionó a la acción del entrenador de la UNAM y le mandó un recado en conferencia de prensa que dejó con el ojo cuadrado a todos.

Jardine, quien perdió un refuerzo de lujo en el cierre de mercado , al final del partido opinó acerca de la expulsión de su colega y de la causa que muy posiblemente orilló a César Arturo Ramos de hacerlo, pues declaró que el silbante mexicano no reacciona de tal manera, pues siempre busca dialogar tanto con los entrenadores como jugadores.

Pumas MX Efraín Juárez se fue expulsado del partido de América vs Pumas por reclamarle al árbitro

“Creo que los entrenadores debemos procurar la calma siempre, con la cabeza fría. No sé exactamente qué pasó, César Ramos es un árbitro que no expulsa a los entrenadores por cualquier cosa. Yo mismo he protestado mucho y él siempre intenta mantener el respeto y nos pide calma, aunque a veces te amonesta con una tarjeta amarilla cuando pasas del punto”, mencionó André.

El brasileño concluyó su polémica declaración mandándole un recado a Efraín Juárez, situación que llamó la atención de todos, pues Jardine es uno de los técnicos que prefiere no hablar de sus compañeros de profesión.

“[César Ramos] ya me pitó un montón de partidos y nunca tuve problemas con él, pero bienvenido a la liga mexicana, así es. Hay muchos partidos en los que nosotros salimos tristes en el tema arbitral y así es. Bienvenido a la Liga BBVA MX”, concluyó el entrenador de América.

¿Por qué expulsaron a Efraín Juárez del América vs Pumas?

Efraín Juárez fue expulsado por César Arturo Ramos al minuto 43, luego de que el entrenador mexicano le recriminó al silbante una falta que marcó a favor del América. Ello le costó al técnico de Pumas ver cómo su equipo fue goleado por su acérrimo rival en la tribuna, hecho que molestó a los aficionados auriazules

Hasta el momento se desconoce por qué el árbitro tomó la decisión de echar a Juárez, pues no existe una versión oficial, aunque diferentes fuentes confirman que el entrenador de la UNAM le mentó la madre al silbante, hecho que orilló a Ramos a sacarle la tarjeta roja.