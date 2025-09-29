Pumas tras perder vs América: “el árbitro condicionó”

Luego de caer de forma estrepitosa, con marcador de 4-1 ante el América, por la Jornada 11 del Apertura 2025, el cuerpo técnico de los Pumas se mostró inconforme con el trabajo arbitral que se ha ejercido durante sus partidos en el torneo.

Debido a la expulsión del director técnico felino, Efraín Juárez, por un aparente reclamo al silbante, César Arturo Ramos, el encargado de comparecer ante los medios una vez finalizado el cotejo en el estadio Ciudad de los Deportes fue su auxiliar, Luis Ernesto Pérez.

“La verdad que (estamos) muy tristes por el resultado, no es el esperado, condiciona muchísimo el arbitraje, es un partido intenso, todos los clásicos son así, se juega cada disputa, no sé si hay una tendencia contra nosotros, nosotros entramos en la dividida al 100 por ciento, como debe de ser, al final te va condicionando el árbitro”, inició, en conferencia de prensa.

En Pumas lanzaron dardos contra el árbitro

El otrora mediocampista de clubes como Necaxa, Monterrey o Chivas continuó su discurso con una referencia que no sólo abarcó a los encargados de impartir justicia, sino al equipo con el que los universitarios profesan su rivalidad más importante.

“La banca de ellos, exagerando faltas, yo creo que habría que hacer una evaluación, no se me hace justo por los jugadores, el esfuerzo, se matan por estar aquí, son 11 contra 11, estaba siendo un buen partido y el segundo tiempo, es verdad que tenemos errores puntuales, que nos cuestan el partido”, consideró.

Para compartir el sentir de los jugadores felinos, continuó: “la mitad de las tarjetas no son, el árbitro condicionó; como un clásico se vive intenso, nos ponen tristes, sentimos así el futbol, es la manera de jugar, sin ser agresivos, ser un equipo con mucha dinámica e intenso”.

Luis Pérez, conforme con lo hecho por Pumas

Aunque ofreció una disculpa a la afición por el abultado marcador, Lucho dio a entender que están satisfechos con el futbol que despliegan los de El Pedregal.

“Me parece que, en todo el torneo, analizando los números, somos los de más volumen, tenemos alternancia, tenemos llegadas, defensivamente hacemos las cosas bien. (¿Por qué expulsaron a Efra?) Se queda en el campo, simplemente lo que pensamos es que tenemos un condicionante dentro del juego”, concluyó.

