André Jardine está harto de perder y sacaría esta carta maestra para el partido contra Puebla

En el Clausura 2026, las Águilas del América ocupan el décimo lugar de la tabla general con apenas ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis jornadas; esta situación luce muy lejos del equipo tricampeón que dominó el futbol mexicano en los últimos años.

El conjunto de Coapa ha regresado a la tierra con un golpe que duele doble: no solo pierden posiciones, sino que marcan pocas anotaciones. Al momento suman apenas tres goles en seis partidos que convierten al América en la peor ofensiva del torneo, un dato que contrasta radicalmente con la identidad que construyó André Jardine en años anteriores.

La derrota ante Chivas en el Clásico Nacional fue la gota que derramó el vaso y encendió alarmas en todos los frentes: desde la afición, la directiva y, por supuesto, el plantel.

Según información del reportero León Lecanda de ESPN, incluso en los altos mandos del club existe inconformidad con el planteamiento táctico presentado en ese encuentro. A eso se suma la tensión generada por las declaraciones del capitán Henry Martín, quien indirectamente responsabilizó a Jardine por la sequía de goles.

"Preocupa porque este club está acostumbrado a hacer más goles. Debemos mantener la calma y queremos mejorar en este aspecto. Necesitamos recuperar a los principales jugadores en ataque, que sin duda marcan diferencia", expresó sin rodeos el propio DT en relación con el problema ofensivo.

¿Cuál es la carta maestra para que América recupere el vuelo?

El ambiente interno está tenso y esto complica la tarea del técnico brasileño de cara a los partidos que vienen; quizá eso motiva que se esté perfilando la integración de Aarón Mejía a la alineación para la posición de lateral derecho.

El periodista Juan Carlos Zúñiga reveló que existen grandes posibilidades de que el exjugador de Club Tijuana sea titular para el partido del próximo viernes, donde visitan a Puebla, desplazando a Kevin Álvarez del once inicial. Sería un debut importante para un jugador que ha esperado su oportunidad desde su llegada al equipo.

Aarón Mejía puede ser la pieza que arregle el caos en el equipo de André Jardine. Crédito: Instagram @aaronmejia_

El perfil de Mejía encaja con lo que Jardine necesita en este momento: un lateral con mayor disciplina táctica y solidez defensiva. Mientras que Kevin Álvarez, por su parte, carga con el peso de una racha irregular que se ha extendido durante varios meses.

Esta no sería la única opción; otra alternativa sería mover a Israel Reyes hacia el lateral derecho, posición que ya ha ocupado con solvencia, según consideran versiones de medios deportivos. La tercera opción, aunque más a futuro, es Dagoberto Espinoza, un lateral de 21 años que sigue su recuperación física y cuya llegada podría darse antes de la Liguilla o en la segunda mitad del torneo.