¿CRISIS o estrategia? El América de Jardine podría ESTAR ENGAÑANDO a la Liga MX

Caminar por las instalaciones del América en Coapa se siente como transitar por un campo minado de dudas. La derrota de América en el Clásico Nacional ante Chivas ha dejado una herida abierta en la afición, y el décimo lugar en la tabla del Clausura 2026 parece confirmar los peores temores: el gigante está dormido y, para muchos, ya ni siquiera respira. Sin embargo, en el fútbol como en la vida, los ojos suelen engañar al corazón. Mientras la tribuna exige goles y abuchea el avance en la Concacaf Champions Cup, en la oficina de André Jardine los números cuentan una historia de resiliencia y paciencia estratégica.

¿Por qué las estadísticas del Clausura 2026 son mejores que las del torneo donde salieron campeones?

Para entender el presente, hay que mirar el espejo retrovisor del Apertura 2024. En aquel entonces, las Águilas de Jardine vivían un calvario similar: eran el lugar 12 de la tabla y habían recibido una humillante goleada de Cruz Azul. Hoy, con 8 puntos en la bolsa, el equipo supera la cosecha de aquel inicio turbulento. Lo más revelador no es lo que falta, sino lo que se ha construido: la defensa actual solo ha permitido tres goles, frente a los diez que encajaron en la misma etapa del torneo en que terminaron levantando la copa.

Este América no es "malo", es un equipo en fase de latencia. La solidez defensiva es el cimiento de un sistema que prefiere la frialdad del dato sobre la efervescencia de un liderato prematuro. Jardine sabe que, en la Liga MX, no se trata de quién vuela más alto primero, sino de quién llega con las alas más fuertes a la fase final.

El arma silenciosa del América de André Jardine para la Liguilla

Lo que la mayoría califica como crisis goleadora, los expertos en ciencias del deporte definen como periodización táctica. Jardine, un estudioso de la biomecánica y las cargas físicas, parece estar sacrificando el espectáculo de las primeras jornadas para garantizar un pico de rendimiento en mayo. El equipo está "pesado" porque está diseñado para aguantar la presión del torneo y la liguilla, donde la fatiga suele traicionar a los equipos que brillan en enero.

La gestión de minutos de figuras como Raphael Veiga o el cuidado extremo con Henry Martín no son caprichos; son parte de un algoritmo de rendimiento que busca evitar las lesiones que mermaron al plantel en el pasado. En el fondo, este América está jugando una partida de ajedrez mientras el resto de la liga compite en una carrera de velocidad. La verdadera pregunta no es por qué no anotan hoy, sino quién podrá detenerlos cuando la maquinaria táctica alcance su punto de ebullición justo antes de la Liguilla.