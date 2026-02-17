André Jardine vive un estrés que nadie quisiera: la directiva de América tomó esta actitud tras el Clásico Nacional

Club América recibió un duro revés al perder el Clásico Nacional ante Chivas, en un duelo en el que fueron ampliamente superados. Ello no cayó nada bien en los aficionados azulcremas ni en la directiva, pues ello provocó que el equipo recibiera el título de la peor ofensiva del Clausura 2026 y que André Jardine viva un estrés que nadie quisiera.

De acuerdo con el periodista León Lecanda, la directiva azulcrema no está muy contenta por el planteamiento que presentó el brasileño para enfrentar al Rebaño Sagrado y que provocó que modificara apenas a los 15 minutos del primer tiempo. Esto ocasionó que Henry Martín también cuestionara la táctica del entrenador tras el partido.

La directiva del conjunto está molesta por la táctica del entrenador en el duelo ante Chivas.|Club América

A ello se le agregaría la llegada tardía de los refuerzos, como lo son Raphael Veiga y Vinícius Lima, quienes fueron presentados cuando el torneo ya estaba en marcha, hecho que les llevará tiempo para adaptarse a la altura de la CDMX y al futbol mexicano.

Toman cartas en el asunto tras mal paso del América

Las Águilas siguen sin levantarse en este torneo, pues además de ser la peor ofensiva con tan solo 3 goles, se ubican en el décimo puesto con 8 unidades y fuera de puestos de Liguilla al momento. Ello ocasionó que los jugadores y el cuerpo técnico tomaran cartas en el asunto.

Según Récord, el lunes 16 de febrero, Henry Martín y André Jardine encabezaron una reunión a solas con todo el equipo, a fin de hablar y tratar de salvar el barco, ya que casi se ha llegado a medio torneo y es importante que comiencen a sumar puntos, pues el brasileño no contará con seleccionados mexicanos en caso de avanzar a la Liguilla.

El conjunto azulcrema puede revertir los malos resultados en la jornada 7 cuando visite a Puebla, pero una semana más tarde tendrán un duro encuentro al recibir a Tigres, subcampeón y uno de los contendientes a llevarse el título del Clausura 2026.