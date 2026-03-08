¡DESCARTADO! André Jardine mueve sus piezas y Malagón no verá acción con el América en Liga MX

El entrenador del América André Jardine ha anunciado que en la portería de las Águilas, vendrá una rotación por lo que Luis Ángel Malagón va a Concachampions y Rodolfo Cota a Liga MX, noticia que podría ser un golpe para el arquero de la Selección Mexicana.

Este sábado, en el triunfo de América contra Gallos Blancos del Querétaro en la Corregidora, el arquero fue Malagón para sorpresa de todo mundo y al finalizar el cotejo, fue una de las preguntas de la prensa a lo cual el brasileño dio una explicación de sus decisiones.

El timonel azulcrema, explicó que el martes en el partido de Concachampions en contra de Philadephia Union, el portero oficialmente será Malagón y que para la Jornada 11 del torneo en el que se medirán ante Mazatlán, el arquero será Rodolfo Cota.

Abundo el tricampeón de Liga MX con América, que así será la dinámica y que luego de la Fecha FIFA a finales de marzo decidirán cómo al final queda la rotación con los porteros de las Águilas.

“Luis va a jugar la Conca (el próximo martes se enfrentará al Philadelfia), y después vendrán los juegos de la Fecha FIFA. Cuando pasen todos estos partidos vamos a decidir cómo va a ser la rotación”, acotó el estratega.

Subrayó que posiblemente las decisiones podrían afectar a algunos, pero que siempre va a pensar mucho más en el bienestar del equipo y así será.

Andre Soares Jardine head coach of America during the 10th round match between Queretaro and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at La Corregidora Stadium, on March 07, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

¿Por qué sería esta decisión de Jardine de mandar a Malagón a la Concachampions?

Su decisión se vería motivada, en que Malagón está considerado como uno de los posibles porteros que irán a la Copa Mundial de la FIFA del 2026, por lo que será en casi dos meses cuando comience esta convocatoria y concentración alargada cuando ya no esté, y por ese motivo no tendrán a Malagón para la Liguilla.

Jardine buscaría tener en ritmo de Liga MX y metido en la competencia para que sea su escudo en ese tiempo.