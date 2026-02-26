Luis Ángel Malagón es todavía superior a Tala Rangel y este es el dato que lo confirma
Una estadística coloca al portero del América como el mejor de la Liga BBVA MX, incluso por encima de Raúl Rangel
Luis Ángel Malagón ha bajado su nivel respecto al rendimiento que mostró durante la obtención del tricampeonato con el América. Por este motivo, el portero titular de las Águilas comenzó a perder protagonismo en la Selección Mexicana, donde Raúl ‘Tala’ Rangel se hizo con la titularidad en los últimos partidos. Sin embargo, una estadística importante coloca al jugador azulcrema como el mejor en su posición dentro de la Liga BBVA MX.
Resulta que Malagón es actualmente el portero con mayor efectividad de atajadas en el Clausura 2026, registrando un 82.4 por ciento de aciertos a la hora de retener el balón, unos números que lo colocan en lo más alto del torneo. El mexicano supera a Ricardo Gutiérrez (80.7%), Antonio Rodríguez (80%), Keylor Navas (79.3%) y Luis Cárdenas (78.3%), además de situarse por encima de ‘Tala’ Rangel, quien tiene un porcentaje del 75 por ciento.
Estos números demuestran que Malagón ha conseguido recuperar su mejor versión bajo los tres palos, siendo determinante para que las Águilas se ubiquen dentro del top 8. Y es que el América es el segundo equipo de la Liga BBVA MX con menor cantidad de goles recibidos, habiendo sufrido solo 3 anotaciones. Se ubican por detrás de Toluca, conjunto que apenas ha recibido 2 goles desde el inicio del torneo.
TE PUEDE INTERESAR:
- De ser vendido por 40 millones en Chivas: este es el nuevo precio de Mateo Chávez en Europa
- Club América incorporará a un nuevo delantero para competir con Henry Martín en el Clausura 2026
- Fue la decepción de Cruz Azul y hoy está desempleado, pero el Salón de la Fama lo reconoce como leyenda
Peligra la titularidad de Malagón en la Copa Mundial de la FIFA
A pesar de haber recuperado su nivel, todo parece indicar que Malagón no será el portero titular de la Selección Mexicana en el debut del Mundial 2026 ante Sudáfrica. Esto se debe a que ‘Tala’ Rangel ha convencido a Javier Aguirre en los últimos partidos y su postura parece no cambiar a poco más de tres meses para que inicie la competencia.
Sin embargo, es prácticamente un hecho que el guardameta del América estará presente en la cita mundialista, aunque deberá esperar en el banco de suplentes por una posible oportunidad, siempre y cuando las lesiones lo respeten tanto a él como a sus compañeros en la portería.
🇲🇽 Otro partido sin recibir gol con @miseleccionmx… ¡y en tu cumpleaños vale doble! 🎂— CHIVAS (@Chivas) February 26, 2026
¡Eres el mejor de México, @RangelRaul1! 🧤 pic.twitter.com/ZCYDXKTGyE
Los partidos que México deberá jugar previo al Mundial 2026
Tras la goleada 4-0 ante Islandia, el combinado nacional aún deberá jugar 5 partidos amistosos previo al inicio de la Copa del Mundo. Los encuentros son los siguientes:
- México vs. Portugal | 28 de marzo | Estadio Banorte
- México vs. Bélgica | 31 de marzo | Soldier Field
- México vs. Ghana | 22 de mayo | Por determinar
- México vs. Australia | 30 de mayo | Rose Bowl
- México vs. Serbia | 4 de junio | Por determinar
Esto quiere decir que Malagón aún tendrá posibilidad de convencer al ‘Vasco’ Aguirre, siempre y cuando este le dé la posibilidad de sumar minutos en el arco de México.
Incondicionales, está lista la #ÚltimaEscala 🏟️.— Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026
Estos son los 3 partidos de preparación antes de iniciar nuestro camino en el Mundial 2026 ⚽.
Detalles: https://t.co/bfNxYXJqbq ✏️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/qMBqHkurUb