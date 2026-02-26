Luis Ángel Malagón es todavía superior a Tala Rangel y este es el dato que lo confirma

Luis Ángel Malagón ha bajado su nivel respecto al rendimiento que mostró durante la obtención del tricampeonato con el América. Por este motivo, el portero titular de las Águilas comenzó a perder protagonismo en la Selección Mexicana, donde Raúl ‘Tala’ Rangel se hizo con la titularidad en los últimos partidos. Sin embargo, una estadística importante coloca al jugador azulcrema como el mejor en su posición dentro de la Liga BBVA MX.

Resulta que Malagón es actualmente el portero con mayor efectividad de atajadas en el Clausura 2026, registrando un 82.4 por ciento de aciertos a la hora de retener el balón, unos números que lo colocan en lo más alto del torneo. El mexicano supera a Ricardo Gutiérrez (80.7%), Antonio Rodríguez (80%), Keylor Navas (79.3%) y Luis Cárdenas (78.3%), además de situarse por encima de ‘Tala’ Rangel, quien tiene un porcentaje del 75 por ciento.

Malagón es el portero con mayor efectividad de atajadas en la Liga BBVA MX|Crédito: Club América / X

Estos números demuestran que Malagón ha conseguido recuperar su mejor versión bajo los tres palos, siendo determinante para que las Águilas se ubiquen dentro del top 8. Y es que el América es el segundo equipo de la Liga BBVA MX con menor cantidad de goles recibidos, habiendo sufrido solo 3 anotaciones. Se ubican por detrás de Toluca, conjunto que apenas ha recibido 2 goles desde el inicio del torneo.

Peligra la titularidad de Malagón en la Copa Mundial de la FIFA

A pesar de haber recuperado su nivel, todo parece indicar que Malagón no será el portero titular de la Selección Mexicana en el debut del Mundial 2026 ante Sudáfrica. Esto se debe a que ‘Tala’ Rangel ha convencido a Javier Aguirre en los últimos partidos y su postura parece no cambiar a poco más de tres meses para que inicie la competencia.

Sin embargo, es prácticamente un hecho que el guardameta del América estará presente en la cita mundialista, aunque deberá esperar en el banco de suplentes por una posible oportunidad, siempre y cuando las lesiones lo respeten tanto a él como a sus compañeros en la portería.

Los partidos que México deberá jugar previo al Mundial 2026

Tras la goleada 4-0 ante Islandia, el combinado nacional aún deberá jugar 5 partidos amistosos previo al inicio de la Copa del Mundo. Los encuentros son los siguientes:

México vs. Portugal | 28 de marzo | Estadio Banorte

México vs. Bélgica | 31 de marzo | Soldier Field

México vs. Ghana | 22 de mayo | Por determinar

México vs. Australia | 30 de mayo | Rose Bowl

México vs. Serbia | 4 de junio | Por determinar

Esto quiere decir que Malagón aún tendrá posibilidad de convencer al ‘Vasco’ Aguirre, siempre y cuando este le dé la posibilidad de sumar minutos en el arco de México.