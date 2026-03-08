logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Con polémica incluida, Chivas se lleva un gran Clásico Tapatío ante Atlas en el Jalisco

Atlas tuvo la ventaja, pero un penal muy polémico y otro que no le marcan a los Rojinegros, definió la victoria para Chivas en el Clásico Tapatío celebrado en el Estadio Jalisco.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Atlas vs Guadalajara
Angel Sepulveda scores his goal 1-2 of Guadalajara to Camilo Vargas of Atlas during the 10th round match between Atlas and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on March 07, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Atlas y Chivas se enfrentan en el Clásico Tapatío esta tarde de sábado 7 de marzo, en la tradicional e histórica cancha del Estadio Jalisco. El partido es parte de la temporada regular, se juegan los puntos, pero mucho más que eso, está en disputa el orgullo y la pasión de esta ciudad.

Atlas y Chivas parecen estar destinados a dar un juegazo, pues los dos viven un buen momento deportivo interesante ubicados entre los primeros seis equipos del torneo, lo que atraer las miradas y los reflectores por lo que sucederá en los 90 minutos del juego.

El Estadio de la Calzada Independencia en Guadalajara, donde años atrás también jugó Chivas presentará un lleno dividido por las dos aficionados y será una bella estampa que acompañará la acción de los 22 jugadores en el césped.

Te podría interesar: César Montes y lo que tendría que pagar Cruz Azul para tenerlo en sus filas

Lo que tienes que saber del partido Clásico Tapatío Atlas vs Chivas

  • Partido: Atlas vs Chivas
  • Horario: 7:05 PM
  • Estadio: Estadio Jalisco
  • Lugar de Atlas: 6to con 16 puntos
  • Lugar de Chivas: 4to con 18 puntos

Sigue aquí LA COBERTURA MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO TAPATÍO DE ATLAS VS CHIVAS

Atlas se enfrenta ante Chivas en juego de la Jornada 10, del torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Atlas se enfrenta ante Chivas en juego de la Jornada 10, del torneo Clausura 2026 de la Liga MX