Jardine fijó su postura sobre una liguilla sin seleccionados

Con el objetivo de que la Selección Mexicana llegue a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con mayor engranaje y acoplamiento al sistema del director técnico, Javier Aguirre, las autoridades del futbol mexicano establecieron que la liguilla del Clausura 2026 se va a disputar sin los elementos que se han convocados y esto ha generado controversia.

Mientras algunos defienden esta iniciativa, existe también un sector que no está de acuerdo; especialmente, el que apoya o representa a los equipos que se verían más perjudicados una vez que llegue la fase de eliminación directa. El último en emitir su opinión y fijar una postura fue el entrenador del América, André Jardine.

“Yo entiendo la iniciativa por ser un Mundial en México. Todos los que trabajan en futbol tienen interés en que le vaya bien a la Selección Mexicana en el Mundial, no hay representación más fuerte del futbol que su Selección Nacional. Lo veo como una iniciativa que puede dar resultado, las otras selecciones no van a tener ese espacio”, mencionó en conferencia de prensa.

Jardine no se opone a jugar la liguilla sin seleccionados

El estratega, con pasado en selecciones menores de Brasil, recordó su paso como formador y, si bien no se mostró especialmente ilusionado por la partida de potenciales seleccionados como Luis Ángel Malagón o Israel Reyes, se mostró en favor de sacrificar algo para que el combinado nacional que viste de verde, blanco y rojo, tenga una participación destacada en el máximo evento del futbol.

"Yo crecí creyendo mucho en la preparación y cuando tienes más tiempo que los otros, tienes alguna ventaja, no te garantiza el éxito, pero te da ventaja sobre quien no tiene la misma capacidad de prepararse. Lamentamos saber que no tendremos a algunos jugadores en Liguilla, pero pasará por casi todos los equipos, alguno saldrá más perjudicado, pero en este aspecto soy altruista de pensar que hay un buen motivo por detrás y que sirva para que la Selección Mexicana haga un gran Mundial porque es importante para nosotros”, expuso.

¿Le roban un auxiliar técnico a Jardine?

Ya en materia de selecciones, aclaró también la situación de su auxiliar técnico, Paulo Víctor, quien ha sido objeto de deseo de la Confederación Brasileña de Futbol para que tome el control de una de sus selecciones con límite de edad. De acuerdo con Jardine, esto no luce altamente probable.

“De Paulo Víctor, hay un acercamiento, pero nada concreto, aún nada definitivo. Siento que cuando avance este tema, antes del final del torneo habrá una decisión, pero no creo que pase”, sentenció.

