Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para enfrentar a Santa Lucía y Brasil

La Selección Mexicana Femenil ha anunciado su convocatoria oficial para los retos que se le aproximan, ante Santa Lucía y Brasil, los cuales son compromisos a los cuales el equipo femenil van con un grupo de representantes combinando jugadoras de Liga MX y de los Estados Unidos.

Te podría interesar: Real Madrid revela que ha enviado las evidencias que demuestran los actos de racismo en contra de Vinicius Jr

México tiene un duelo oficial y otro de preparación en un corto periodo, pensando en la eliminatoria mundialista, por lo que el entrenador Pedro López ha hecho un llamado de 23 jugadoras que comenzarán una concentración el próximo lunes 23 de febrero y que se extenderá al 7 de marzo, día en el que en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, se verá las caras ante Brasil en un juego que ha despertado mucho interés.

México tiene ese reto ante un equipo muy peligroso, pero antes jugará contra Santa Lucía el 2 de marzo en ese país en la eliminatoria mundialista por lo que serán días de mucha intensidad y preparación para este cuadro.

Te podría interesar: Estadio de Liga MX, se perfila para tener actividad mundialista

La cancha del Daren Sammy Cricket Ground, de Santa Lucía será el punto en el que el equipo nacional femenil encare ese importante compromiso con las 23 futbolistas que ha elegido para dar un paso más hacia el Mundial.

La concocatoria OFICIAL de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Santa Lucía y Brasil

Itzel Velasco América

Greta Espinoza Tigres

Kimberly Rodríguez América

Alexia Delgado Tigres

Scarlett Camberos América

Diana Ordóñez Tigres

Kiana Palacios América

Diana García Rayadas

Te podría interesar: En América revelan si hay o no vestidor roto

Montserrat Saldívar América

Fátima Servín Rayadas

Ivonne Gutiérrez Cruz Azul

Alice Soto Rayadas

Esthefanny Barreras Pachuca

Reyna Reyes Portland Thorns

Kenti Robles Pachuca

Jacqueline Ovalle Orlando Pride

Karla Nieto Pachuca

Rebeca Bernal Washington Spirit

Charlyn Corral Pachuca

Nicolette Hernández Boston Legacy

Blanca Félix Guadalajara

Aaliyah Farmer Chicago Stars

Jasmine Casarez Guadalajara