Revelan CONVOCATORIA de la Selección Mexicana para enfrentar a Santa Lucía y Brasil
Santa Lucía y Brasil serán los próximos rivales de México en la división femenil, y ya ha dado a conocer a sus convocadas para estos retos de mucho interés.
La Selección Mexicana Femenil ha anunciado su convocatoria oficial para los retos que se le aproximan, ante Santa Lucía y Brasil, los cuales son compromisos a los cuales el equipo femenil van con un grupo de representantes combinando jugadoras de Liga MX y de los Estados Unidos.
México tiene un duelo oficial y otro de preparación en un corto periodo, pensando en la eliminatoria mundialista, por lo que el entrenador Pedro López ha hecho un llamado de 23 jugadoras que comenzarán una concentración el próximo lunes 23 de febrero y que se extenderá al 7 de marzo, día en el que en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, se verá las caras ante Brasil en un juego que ha despertado mucho interés.
México tiene ese reto ante un equipo muy peligroso, pero antes jugará contra Santa Lucía el 2 de marzo en ese país en la eliminatoria mundialista por lo que serán días de mucha intensidad y preparación para este cuadro.
La cancha del Daren Sammy Cricket Ground, de Santa Lucía será el punto en el que el equipo nacional femenil encare ese importante compromiso con las 23 futbolistas que ha elegido para dar un paso más hacia el Mundial.
La concocatoria OFICIAL de la Selección Mexicana Femenil para enfrentar a Santa Lucía y Brasil
Itzel Velasco América
Greta Espinoza Tigres
Kimberly Rodríguez América
Alexia Delgado Tigres
Scarlett Camberos América
Diana Ordóñez Tigres
Kiana Palacios América
Diana García Rayadas
Montserrat Saldívar América
Fátima Servín Rayadas
Ivonne Gutiérrez Cruz Azul
Alice Soto Rayadas
Esthefanny Barreras Pachuca
Reyna Reyes Portland Thorns
Kenti Robles Pachuca
Jacqueline Ovalle Orlando Pride
Karla Nieto Pachuca
Rebeca Bernal Washington Spirit
Charlyn Corral Pachuca
Nicolette Hernández Boston Legacy
Blanca Félix Guadalajara
Aaliyah Farmer Chicago Stars
Jasmine Casarez Guadalajara