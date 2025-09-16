¿Por qué Chivas vs Tigres se juega en miércoles sin ser jornada doble?

Chivas recibe a Tigres este miércoles 17 de septiembre. A pesar de no ser fecha doble, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el encuentro frente a la escuadra de la UANL, compromiso de la Jornada 1 que tuvo que ser reprogramado debido a que en el inicio del Torneo Apertura 2025, la cancha del Estadio Akron no se encontraba lista debido a trabajos de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara llega al partido pendiente luego de haber vencido al América en una edición más del Clásico Nacional, resultado con el que el conjunto rojiblanco salió del fondo de la tabla general y ahora ocupa el lugar 11 de la clasificación.

Por su parte, los Tigres comandados por Guido Pizarro llegan de empatar sin goles contra el Club León en la Jornada 8. Con 14 unidades, el cuadro de ‘La U de Nuevo León’ se ubica en el quinto puesto del certamen.

Tras disputar el juego pendiente a media semana, en Chivas y Tigres se acumula la carga de trabajo, pues luego del compromiso de este 17 de septiembre, el ‘Rebaño Sagrado’ recibe a Toluca. Por su parte, Tigres visita a Pumas en la Jornada 9, ambos juegos a disputarse el día 20 y para la semana que viene, se tiene contemplada una Jornada Doble. Es decir, Guadalajara y Tigres volverán a jugar teniendo cuatro partidos en un periodo de dos semanas.

Rivales de Chivas en dos semanas

Jornada 1

Miércoles 17 de septiembre:

Chivas vs Tigres - 19:05 Hrs.

Jornada 9

Sábado 20 de septiembre:

Chivas vs Toluca - 19:07 Hrs.

Jornada 10

Martes 23 de septiembre:

Chivas vs Necaxa - 19:07 Hrs.

Jornada 11

Viernes 26 de septiembre:

Puebla vs Chivas - 21:00 Hrs.

Rivales de Tigres en dos semanas

Jornada 1

Jornada 9

Sábado 20 de septiembre:

Pumas vs Tigres - 19:00 Hrs.

Jornada 10

Miércoles 24 de septiembre:

Tigres vs Atlas - 19:00 Hrs.

Jornada 11

Viernes 28 de septiembre:

Querétaro vs Tigres - 17:00 Hrs.

